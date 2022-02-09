مقتل جندي سوري وإصابة 5.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بطاريات صواريخ ورادارا قرب دمشق

نقلت وكالة رويترز عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف بطاريات صواريخ سورية ورادارا بعد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات صوب إسرائيل.

بدورها، أفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا) بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت، فجر اليوم الأربعاء، لما وصفته بـ"عدوان إسرائيلي" برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، ثم "عدوان" بصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل.

وأشارت الوكالة، نقلا عن مصدر عسكري لم تكشف هويته، إلى أن تلك الضربات استهدفت بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق. وأضافت بأن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وفي وقت لاحق، أعلنت (سانا) عن مقتل جندي سوري وإصابة 5 آخرين ووقوع خسائر مادية جراء الهجوم الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت بالقرب من بلدة أم الفحم على بُعد حوالي 80 كيلومترا شمال القدس، وفي الجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة.