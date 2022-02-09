أزمة أوكرانيا.. تلويح غربي بمعاقبة موسكو وتعزيزات عسكرية أميركية بأوروبا وروسيا تواصل مناوراتها

واصلت واشنطن إرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا تزامنا مع استمرار روسيا في مناوراتها على حدود أوكرانيا، في حين يبدأ وفد أميركي رفيع جولة أوروبية لتنسيق المواقف بشأن تسليط عقوبات قاسية على موسكو في حال غزت أوكرانيا.

وبدأ اليوم وفد أميركي رفيع يضمّ مساعدي وزراء الخارجية والخزانة والتجارة، زيارة إلى أوروبا لتنسيق المواقف بشأن العقوبات المتوقعة.

وفي برلين، سيجري المستشار الألماني أولاف شولتز مباحثات مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تتصدرها الأزمة الأوكرانية الروسية.

من جهته، قال غيتاناس ناوسيدا رئيس ليتوانيا إن "الوضع الأمني حول أوكرانيا مقلق جدا"، وإن "اتحاد شعوب حلف شمال الأطلسي (ناتو) مهم لأن روسيا تواصل زيادة التوتر".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس "يجب ألا يساور روسيا شك بشأن قوة ردنا والأثمان الباهظة التي ستشمل حزمة عقوبات منسقة"، مضيفة "أزور موسكو لأنقل رسالة واضحة بأن أي غزو روسي لدولة ذات سيادة ستكون له عواقب وخيمة".

تحذيرات للغرب

في هذه الأثناء، قالت منظمة معاهدة الأمن الجماعي إن حشود حلف شمال الأطلسي (ناتو) قرب حدود روسيا وبيلاروسيا، تشكل تهديدا لكل دول المنظمة.

وانتقد الأمين العام للمنظمة ستانيسلاف زاس تعزيز البنية التحتية للناتو وزيادة أنشطته قرب الحدود الغربية لدول المنظمة.





وأضاف زاس أن هذه الأنشطة لا تمثل تهديدا لروسيا وبيلاروسيا فقط، بل تنعكس سلبا على أمن المنظمة بأكملها.

وأعلن تشكيل مجموعة عمل للاستجابة السريعة خلال الأزمات، على خلفية الأحداث التي عصفت بكازاخستان الشهر الماضي.

كما شدد على ضرورة أن تكون المنظمة قادرة على الرد السريع واستخدام إمكاناتها بفعالية في أي ظروف وفي أي منطقة خاضعة لمسؤوليتها.

عقوبات قاسية

وفي المعسكر المقابل، قال وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكملا العمل على حزمة من العقوبات القاسية للغاية على روسيا.

وأعرب كوليبا -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألبيريس بوينو- عن امتنانه لدعم إسبانيا العقوبات التي فرضها بالفعل الاتحاد الأوروبي.

كما أكد وزير الخارجية الأوكراني أن الإستراتيجية الفعالة الوحيدة هي احتواء موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بأمن أوكرانيا فقط بل بأمن أوروبا بأكملها.





تصريحات بوريل

وفي وقت سابق، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى روسيا حملت معها "عنصر انفراج" في الأزمة بين الغرب وموسكو بشأن أوكرانيا، لكنها لم تحقق أي "معجزة".

وقال بوريل للصحافيين أمس في ختام زيارته إلى واشنطن "ما دام هناك استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتحاور، أعتقد بأنه سيكون هناك أمل في عدم الدخول بمواجهة عسكرية".

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا، مما أثار اتهامات من الولايات المتحدة ودول أوروبية بأنها تستعد لغزوها.

ونفت روسيا أنها تخطط لغزو جارتها، لكن الولايات المتحدة حذّرت من أن موسكو حشدت 70% من القوات التي قد تحتاجها لتنفيذ توغل واسع النطاق.