بلينكن وجاويش أوغلو يؤكدان التزام واشنطن وأنقرة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة التهديد الروسي

قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو سبل تعزيز التنسيق ووحدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) فيما يتعلق بالتهديد الروسي ضد أوكرانيا.

وأضافت الخارجية الأميركية أن بلينكن أكد على الالتزام المشترك بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مشيرا إلى انخراط الرئيس أردوغان في دعم حل دبلوماسي.

من جانبها، قالت الخارجية التركية إن الوزير مولود جاويش أوغلو أطلع نظيره الأميركي على المبادرة التركية للحد من التوتر بين روسيا وأوكرانيا عن طريق الحوار.

وكان البيت الأبيض قال في بيان إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان وإبراهيم قالن كبير مستشاري الرئيس التركي تحدثا الثلاثاء الماضي وناقشا التزامهما "بردع المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا".

وكانت مصادر دبلوماسية تركية قالت في يناير/كانون الثاني الماضي إن كلا من روسيا وأوكرانيا منفتحتان على فكرة أن تلعب تركيا دورا في تخفيف التوتر بين البلدين.

ووجهت الدول الغربية -وعلى رأسها الولايات المتحدة- اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.