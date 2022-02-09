رئيس الحكومة الإسرائيلية يطلب من "الشاباك" و"الموساد" التحقيق في استخدام الشرطة برنامج بيغاسوس

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت من جهازي الأمن العام (الشاباك) والمخابرات الخارجية (الموساد) المشاركة في التقصي الخاص بالتحقيق في تورط الشرطة الإسرائيلية في التجسس على مسؤولين عبر برنامج "بيغاسوس" (Pegasus).

وتقول الشرطة إن تحقيقاتها الداخلية كشفت أن 3 أشخاص استهدفوا في اختراق هواتفهم من أصل 26 إسرائيليا، أشار تحقيق صحفي إلى أنهم كانوا هدفا للتعقب.

وتؤكد الشرطة نجاحها في اختراق هاتف وحيد من هواتف الأشخاص الثلاثة الذين استهدفتهم، نافية اختراق هواتف بقية من وردت أسماؤهم في التحقيق الصحفي.

وكان تحقيق لصحيفة "هآرتس" قد تحدث عن تجسس الشرطة على 26 مسؤولا إسرائيليا.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي أول أمس الاثنين بمتابعة التقارير التي تتهم الشرطة بقضية التجسس، في حين طلبت الشرطة من الحكومة تشكيل لجنة تحقيق خارجية.

وقال بينيت في بيان إن "برنامج بيغاسوس وغيره من الأدوات المشابهة مهمة لمحاربة الإرهاب ومنع الجريمة، لكن لم يكن الغرض منها أن (..) تستهدف عامة الإسرائيليين أو المسؤولين"، مشيرا إلى أن "الادعاءات خطيرة".

وأضاف "نتفهم خطورة ما نشر عن بيغاسوس ولن نترك الإسرائيليين دون إجابة"، متعهدا بمتابعة جدية للاتهامات.