الكويت- أرجعت المخترعة الكويتية المهندسة جنان الشهاب انسحابها من معرض إكسبو دبي 2020 إلى دعوة المعرض إلى الاحتفال بدولة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الزيارة التي قام بها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أبو ظبي.

وأضافت الشهاب -في حديث مع الجزيرة نت- أنها كانت على علم بمشاركة إسرائيل بجناح في المعرض وهذا واقع نعيشه، "لكن الأحداث التي ترافقت مع ذلك كالاحتفال مع دولة الاحتلال أو زيارة رئيسها هو الدافع الأساسي لإنهاء المشاركة في المعرض".

وأوضحت الشهاب أن مشاركتها في إكسبو دبي 2020 جاءت بعد ترشيحها من جناحين في المعرض، مؤكدة أن المشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير أمر جيد؛ فهو حدث كبير وناجح، ولكن في النهاية قررت الانسحاب وعدم استكمال المشاركة.

وبعد أن نشر حساب "إكسبو دبي" صورة في حسابه على "إنستغرام" (Instagram) لجناح إسرائيل في المعرض مع عبارة "لنحتفل مع إسرائيل"، ردت الشهاب على هذه الصورة بقولها "وأعلن انسحابي من الإكسبو" (And Unfollow).

إعلان جنان الشهاب إلغاء مشاركتها في إكسبو دبي (مواقع التواصل)

وتعمل المهندسة جنان الشهاب حاليا على اختراع مهم، وهو "نظام نقل الطاقة لاسلكيا" المسجل في "مكتب براءات الاختراع الأميركي" (USPTO)، وتقول إنها ستظل تعمل على هذا الاختراع إلى أن يصل إلى الأسواق.

والاختراع هو نظام يساعد في شحن الهواتف لاسلكيا وتشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية لاسلكيا، عن بعد من دون الحاجة إلى استخدام الوصلات الكهربائية.

التجربة والفشل

وتمنّت المهندسة الكويتية أن يبدأ جيل الشباب مشواره وألا يخجل من التجربة أو الفشل، "فأي عمل لا يولد كاملا، ولذلك يجب على الإنسان ألا يستسلم من أول تجربة، بل عليه العمل والمثابرة، وسيكون لكل مجتهد نصيب في النهاية".

يذكر أن المهندسة جنان الشهاب -التي دخلت إلى عالم الاختراعات والابتكار في سن 15 عاما- كان أول اختراع لها هو "جهاز تنبيه عن المخلفات البحرية والناقلات النفطية"، الذي تزامن مع كارثة "نفوق الأسماك في الكويت".

المهندسة الكويتية حققت العديد من الجوائز العالمية (الصحافة الكويتية)

وحصلت المهندسة الكويتية على الميدالية الذهبية في "مؤتمر القرية العالمي" (WGC) باليابان عام 2021، كما حصلت أيضا على الميدالية الذهبية بمعرض ديفنشي العالمي للاختراع والابتكار في الولايات المتحدة الأميركية عام 2021.

وجاء انسحاب الشهاب بعد أيام من انسحاب لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي، حيث حصد الأخير تعاطفا شعبيا كويتيا.

وحظي لاعب المنتخب الكويتي للتنس بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انسحابه من مواجهة لاعب إسرائيلي، في نصف نهائي البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عاما، التي أقيمت في إمارة ‫دبي بالإمارات.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن العوضي نجح في الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة، إلا أنه -فور علمه بمواجهة اللاعب الإسرائيلي- قرر اللاعب الكويتي الانسحاب وعدم المشاركة.