التحالف يواصل غاراته على صنعاء.. المبعوث الأميركي لليمن: هجمات الحوثيين هي العقبة الرئيسية أمام السلام

قال المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ إن هجمات الحوثيين التي تزايدت هي العقبة الرئيسية أمام جهود السلام، في حين واصل طيران التحالف غاراته على أهداف تابعة للحوثيين في صنعاء.

وفي كلمة خلال جلسة حوارية لمعهد الولايات المتحدة للسلام، جدد ليندركينغ دعوة جميع الأطراف إلى عدم التصعيد واحترام القوانين الدولية الخاصة بحماية المدنيين، بمن فيهم الآلاف من الأميركيين في دول الخليج.

وقال ليندركينغ إن سلامة الأميركيين في دول الخليج هي الأولوية القصوى للأمن القومي للولايات المتحدة.

وأشار المبعوث الأميركي إلى أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سلمي، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري للصراع.





غارات التحالف

ميدانيا، قالت مصادر إعلامية مقربة من الحوثيين، إن طيران التحالف شن غارة على منطقة الحفا بمديرية السبعين في العاصمة صنعاء وغارة أخرى على منطقة الصباحة بمديرية بني مطر التابعة للعاصمة.

وأضافت المصادر أن طائرات التحالف استهدفت شبكة الاتصالات في جبل بيح بمديرية مناخة في صنعاء أيضا.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن المواجهات العنيفة تواصلت لليوم الخامس على التوالي بين الجيش اليمني والحوثيين في أحياء مدينة "حرض" بمحافظة حجّة شمال غربي اليمن ومناطق في محيط المدينة.

وأضافت المصادر أن الحوثيين شنوا هجوما فجر أمس الثلاثاء شرق مدينة حرض في محاولة لفك الطوق الذي يفرضه الجيش اليمني عليهم، مؤكدة أن الجيش تمكن من صده.

من جهته، أكد الجيش اليمني سقوط أكثر من 20 من الحوثيين بين قتيل وجريح إثر غارتين للتحالف استهدفتا عربتين عسكريتين داخل مدينة حرض. ولم يصدر أي تعليق من جانب الحوثيين.