أمرت السلطات في ولاية كارناتاكا بجنوب الهند بإغلاق المدارس الثانوية 3 أيام بعد تصاعد الاحتجاجات فيها على قرار حظر ارتداء الحجاب الذي أجّج غضب الأقلية المسلمة، وأثار من جديد اتهامات للسلطة باضطهاد المسلمين في ظل الحكومة الهندوسية القومية برئاسة ناريندرا مودي.

وامتدت الاحتجاجات اليوم الأربعاء إلى مدينة كلكتا عاصمة ولاية البنغال الغربية (شرقي الهند)، حيث ردد مئات الطلاب هتافات غاضبة وأغلقوا طرقا، احتجاجا على حظر ارتداء الحجاب في مدارس كارناتاكا.

وكذلك، خرجت مظاهرات في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأربعاء، عبّر فيها المتظاهرون من النساء والرجال عن رفضهم التمييز ضد المسلمين، وأكدوا افتخار المسلمات بارتداء الحجاب وأحقيتهن في ذلك، وفق تعبيرهم.

وتفجرت هذه الأزمة منذ الشهر الماضي حين أمرت مدارس ثانوية حكومية في مدينة أودوبي الساحلية بولاية كارناتاكا الطالبات بعدم ارتداء الحجاب، في مرسوم سرعان ما اعتمدته مؤسسات تعليمية أخرى في الولاية.

مظاهرة حاشدة في نيودلهي للاحتجاج على حظر الحجاب بمدارس كارناتاكا (رويترز)

وقالت عائشة الطالبة في جامعة المهاتما غاندي بمدينة أودوبي "فجأة يطلبون منا ألا نرتدي الحجاب، لماذا الآن؟"، وأضافت أن أستاذا طردها من امتحان الكيمياء لارتدائها الحجاب.

وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة في أودوبي ومناطق أخرى بولاية كارناتاكا ذات الأغلبية الهندوسية، حيث احتشدت طالبات يرتدين شالات الزعفران -التي يرتديها الهندوس عادة- في الفصول الدراسية لإظهار تأييدهن لحظر الحجاب في مدارسهن.

وفي مظاهرات خرجت أمس الثلاثاء، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في فناء مدرسة حكومية، وانتشرت عناصر الشرطة في مدارس عدة.

شجاعة فتاة

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الطلاب الهندوس وهم يحاولون الاعتداء على طالبة مسلمة في مدرسة بمدينة مندايا في ولاية كارناتاكا.

وأظهر الفيديو الطالبة وهي تدخل فناء المدرسة، وفور وصولها تجمع حولها عشرات من الطلاب المؤيدين لقرار حظر الحجاب، واقتربوا منها مرددين عبارة "عاش الإله رام"، لترد عليهم الفتاة بشجاعة "الله أكبر".

وتدخلت إدارة المدرسة لاحقا لتخلص الفتاة وتدخلها إلى صفها، وقد لقي المقطع احتفاء واسعا من الناشطين بشجاعة الفتاة في مواجهة هؤلاء الطلاب.

وبعد أن أمرت السلطات أمس الثلاثاء المدارس الثانوية بإغلاق أبوابها 3 أيام، دعا رئيس حكومة الولاية باسافراج بوماي إلى الهدوء، وقال "أناشد جميع الطلاب والمعلمين وإدارات المدارس والجامعات الحفاظ على السلام والوئام".

وبدأت المحكمة العليا في كارناتاكا أمس الثلاثاء النظر في عريضة تطعن في شرعية الحظر، وأرجأت الجلسة قبل صدور أي قرار.

وأصدرت حكومة الولاية في الخامس من فبراير/شباط الجاري أمرا يلزم جميع المدارس بفرض الزي المدرسي الذي تحدده الإدارات.

وقال وزير التعليم في الولاية، بي سي ناجيش، إن الزي المدرسي حُدّد بعد النظر في أوامر قضائية من جميع أنحاء البلاد تحظر ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية.

ويهيمن حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي -بزعامة رئيس الوزراء مودي- على حكومة ولاية كارناتاكا، وقد ألقى العديد من أعضائه بثقلهم وراء حظر الحجاب في المدارس.

ويقول المنتقدون إن انتخاب مودي في 2014 قوّى شوكة مجموعات متشددة ترى الهند وطنا قوميا للهندوس، وتسعى لتقويض دعائمها العلمانية على حساب الأقلية المسلمة البالغ تعدادها 200 مليون نسمة.