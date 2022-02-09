في أول صفقة بعد التطبيع.. البحرين تشتري رادارات وأنظمة إسرائيلية مضادة للطائرات المسيرة

كشف موقع "إسرائيل ديفينس" الإلكتروني النقاب -اليوم الأربعاء- عن شراء البحرين أنظمة رادارات مضادة للطائرات المسيّرة من شركة إسرائيلية.

وأفاد الموقع بأن شركة "bats.be"، وهي شركة تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية في بلجيكا، قد كشفت عن صفقة لبيع رادارات وأنظمة مضادة للطائرات من دون طيار مع البحرين.

وأكد الموقع العبري أن الصفقة تقضي بشراء رادارات ساحلية تحت اسم العلامة (BATS’ GR12)، بهدف الدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية في البلاد، تبعد نحو 200 كيلومتر عن السواحل الإيرانية فقط، مضيفة أن تلك الرادارات تشمل تركيبات متعددة للرادارات والبصريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم.

وأوضح الموقع أن الصفقة تم توقيعها في النصف الثاني من العام الماضي 2021، ومن المتوقع التسليم في العام الجاري 2022.

ومن جهتها، أعربت شركة "BATS" عن فخرها بدعم القوات الدفاعية البحرينية وتحسينها، موضحة أن هذا العقد الأول للشركة في مملكة البحرين، متطلعة إلى تعاون أقوى وأطول مع البحرين.

ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل، في الـ15 من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.