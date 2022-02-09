شاهد.. مقاومان فلسطينيان أحرقا آلية عسكرية إسرائيلية على حدود غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- أن فلسطينييْن تجاوزا الشريط الحدودي جنوبي قطاع غزة، وأضرما النار في آلية عسكرية إسرائيلية قبل أن يعودا إلى القطاع.

وقال الجيش -في بيان اطلعت عليه الأناضول- إن قواته رصدت قبل وقت قصير مشتبها بهما تجاوزا الشريط الحدودي جنوبي قطاع غزة إلى منطقة السياج، فضلا عن مشتبه به آخر اقترب من منطقة السياج.

في سياق متصل، بث ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها توثق احتراق "حفار" للجيش الإسرائيلي شرق مخيم البريج (جنوب مدينة غزة)، على أيدي شابّين تجاوزا المنطقة الحدودية.

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني حتى الساعة مسؤوليته عن إحراق الآلية الإسرائيلية.

وتحظر القوات الإسرائيلية على فلسطينيي غزة دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كل من يوجد فيها.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال تُجري عمليات بحث وتمشيط موسعة قرب السياج الفاصل شرقي البريج؛ خشية من تسلل شبان فلسطينيين إلى الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، دعت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة الشعب الفلسطيني وقواه المختلفة إلى مزيد من التكاتف والتوحد في مواجهة الاحتلال وجرائمه.

من جانبه، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن دماء الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص إسرائيلي في مدينة نابلس أمس الثلاثاء لن تضيع هدرا.

وقال هنية، في اتصال هاتفي أجراه مع عائلات 3 شهداء اغتالهم الجيش الإسرائيلي في كمين بمدينة نابلس (شمالي الضفة الغربية المحتلة) أمس الثلاثاء، "هذه دماء لن تضيع هدرًا ولا سدى، وحركة حماس وكل فصائل المقاومة الفلسطينية ترى أن هذه أمانة في أعناقنا جميعًا".

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت الحي متخفية بمركبة مدنية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار تجاه مركبة فلسطينية كان فيها الشهداء الثلاثة وهم: أدهم مبروكة، ومحمد الدخيل، وأشرف مبسلط.