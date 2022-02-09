في زيارة سرية.. مبعوث رئاسي سوداني في إسرائيل لتعزيز العلاقات بين الجانبين

قالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية إن مبعوثا خاصا من مجلس السيادة السوداني يزور إسرائيل اليوم الأربعاء، سعيا لتعزيز العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.

وأضافت الإذاعة أن المبعوث السوداني -الذي يزور إسرائيل سرا- التقى بمسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية. ولم يصدر تأكيد بعد من المتحدثين باسم الحكومتين الإسرائيلية والسودانية.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن زيارة المسؤول السوداني تهدف إلى الدفع قدما بتطبيع العلاقات بين الجانبين.

يذكر أن وفدا أمنيا إسرائيليا كان قد زار العاصمة السودانية الخرطوم قبل 3 أسابيع، والتقى بمسؤولين هناك.

وتحرك السودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020. ويتبادل مبعوثون الزيارات بين البلدين منذ ذلك الحين على الرغم من عدم توقيع أي اتفاق رسمي.

ويُنظر إلى الجيش السوداني على أنه قاد التحرك للتطبيع مع إسرائيل في حين كانت الجماعات المدنية أكثر ترددا في ذلك.

وسيطر الجيش السوداني على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول منهيا شراكة مع الأحزاب السياسية المدنية بدأت بعد أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.