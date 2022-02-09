القاهرة- للمرة الأولى في تاريخها، تقلّد مسيحي مصري منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة مصرية، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، قرارا بتعيين بولس فهمي إسكندر رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، وذلك عقب قرار آخر بإحالة رئيس المحكمة السابق سعيد مرعي عمرو إلى التقاعد، مع إضافة الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن الـ70 كمدة خدمة استثنائية، "بسبب حالته الصحية".

وأدى رئيس المحكمة الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري صباح اليوم الأربعاء، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية -بسام راضي- إن السيسي أعرب عن "التقدير العميق للدور المهم للمحكمة الدستورية العليا التي تمثل حلقة مهمة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ".

الخروج والعودة

وحسب صحيفة الأهرام الحكومية المصرية، فإن رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، ومن مواليد أول يناير/كانون الثاني 1957، وعُيّن في النيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح قاضيا بمحكمة الاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.

كما عُيّن نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلتها بموجب دستور 2012 عائدا إلى منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ثم عُيّن مجددا نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

كما عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

تفاعل واسع

تعيين إسكندر أثار تفاعلا واسعا داخل المجتمع المصري، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث هنّأت مؤسسات مصرية رئيس المحكمة الجديد بمنصبه كأول رئيس قبطي لها، مشيدين بالخطوة التي اتخذها الرئيس المصري بتعيينه، وفي مقدمة هذه المؤسسات الكنيسة الإنجيلية والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المصرية.

وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار بوصفه نموذجا للمواطنة على حد قولهم، ووصفوا قرار تعيين إسكندر بالتاريخي الذي لا يفرق بين المواطنين على أساس الدين في الوظائف العامة والمسؤوليات الكبرى.

في المقابل، تساءل آخرون عن سبب تعيين مسيحي لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، ويمكن أن يشغل منصب رئيس الجمهورية عند خلو المنصب في غياب البرلمان وفقا للدستور المصري، كما حدث عندما تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، عدلي منصور، منصب الرئيس عقب تدخل الجيش للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

وتساءل هؤلاء: كيف يتولى مسيحي منصب رئيس الجمهورية التي ينص دستورها على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع؟

مصر تصدر قرارا تاريخيا بتعيين المستشار "بولس فهمي اسكندر" رئيسا للمحكمة الدستورية العليا..

هذه هي الدولة المدنية الجقيقية التي لا تفرق بين المواطنين على أساس الدين في الوظائف العامة والمسئوليات الكبرى، قرار سوف تحفظه الأجيال كأول خطوة من نوعها لتحديث مصر وإنقاذها من براثن السلفية — سامح عسكر (@sameh_asker) February 8, 2022

"بولس فهمي اسكندر بولس"

رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

خبر لو تعلمون ينتصر لوحدة الهوية وسيادة الدولة المدنية.#الجمهورية_الجديدة #تحيا_مصر pic.twitter.com/FgGFnR2Kn1 — Sherin Helal 𓈙𓂋𓇋𓇋𓈖𓁐 𓉔𓃭𓄿𓃭𓀀 (@sherinhelal555) February 8, 2022

قرار جمهوري بتعيين بولس فهمي إسكندر رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.

سؤال بسيط:

كيف لدولة مسلمة يفصل في دستورية قوانينها مسيحي لم يدرس الشريعة الإسلامية؟

الدستور يقول:الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع #الشعب_كله_بيصرخ pic.twitter.com/ghamjbbLOM — نور شمس (@NOOR85shams) February 9, 2022

#السيسي احال #سعيد_مرعي رئيس المحكمة الدستورية للمعاش بزعم اصابته بوعكة صحية!

وكان من المقرر أن يحال للتقاعد في أغسطس 2024

وعين #بولس_فهمي بدلا عنه فلماذا لم يتقدم مرعي باستقالته بدلا من اقالته؟

وماذا طلب منه ولم ينفذه؟

الطاغية يسوس القضاة بالعصى

ويرسل من يريد الى منزله بدون سبب pic.twitter.com/4Hs79rCKK7 — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) February 9, 2022

2- يعني السيسي ترك رقم 《واحد واثنين وثلاثة》 وعين الرابع متجاوزاً الأقدمية المطلقة

فيما يبدو سعياً لتثبيت أركان حلفه مع الكنيسة

بولس فهمي اسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية خلفا لسعيد مرعي — Abbas Qabary (@AbbasQabary) February 9, 2022

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا هي الهيئة القضائية العليا بمصر، وتعدّ هيئة مستقلة قائمة بذاتها ومقرها مدينة القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، ومن صلاحياتها إلغاء القوانين التي تخالف نصوص الدستور المصري ومواده، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتتألف المحكمة الدستورية من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من 7 مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.