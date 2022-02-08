تبعد مدينة حرض نحو 10 كيلومترات عن منفذ الطوال الحدودي، المعبر الرئيس الرابط بين اليمن والسعودية، وتسعى القوات الحكومية للسيطرة عليه وإعادة تشغيله، كما ستتحكم بالطريق الرئيسي الرابط بين ميناء ميدي ومناطق شمالي البلاد، معقل الحوثيين.

استعرت المعارك في مدينة حرض الحدودية مع السعودية، شمال شرقي اليمن، بعدما شنت القوات الحكومية هجوما خاطفا على جماعة الحوثيين الخميس الماضي، وطوّقت المدينة بالكامل بعد تقدمها من الشرق والغرب.

وتوشك القوات الحكومية أن تسيطر على المدينة التي استعصت عليها رغم الحملات العسكرية المتكررة التي شنّتها منذ بداية الحرب في البلاد عام 2015، إذ استمات الحوثيون في التمسك بها وزرعوا مئات الألغام في الطريق إليها.

ومنذ انطلاق عملياتها العسكرية من الحدود السعودية نحو محافظة حجة، نجحت القوات الحكومية في السيطرة على مديرية ميدي، على ساحل البحر الأحمر، مطلع 2016، لكنها فشلت في التقدم نحو الشرق باتجاه حرض.

وتبعد المدينة نحو 10 كيلومترات عن منفذ الطوال الحدودي، المعبر الرئيسي الرابط بين اليمن والسعودية، وتسعى القوات الحكومية للسيطرة عليه وإعادة تشغيله، كما ستتحكم بالطريق الرئيسي الرابط بين ميناء ميدي ومناطق شمالي البلاد، معقل الحوثيين.

وكانت المنطقة التي تفصل حرض ومنفذ الطوال ساحة معارك عنيفة بين الحوثيين من جهة والقوات السعودية والسودانية من جهة أخرى، على مدى السنوات الماضية.

القوات البرية الملكية السعودية 🇸🇦 كسرت تقدم ضخم لمليشيا الحوثي قبالة #الملاحيط 🇾🇪 وذلك براجمات TOS-1 الصاروخية (روسية الصنع 🇷🇺 واستخدم السعوديين ذخائر thermobaric " الفراغية " اوقعت خسائر كبيرة جداً بصفوف الحوثيين#ألوية_اليمن_السعيد #صعده #حرض_تتطهر_من_الحوثي pic.twitter.com/iZjg6iwaOO — الوية اليمن السعيد (@ymharm) February 5, 2022

إعداد مخطط له

ووفق مصدر عسكري في قيادة المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للقوات الحكومية، فإن الهجوم رُتّب له منذ مدة مع التحالف السعودي الإماراتي، وليل الخميس الماضي بدأت المقاتلات بشن غارات جوية مكثفة.

وقال المصدر للجزيرة نت -مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام -إن معركة حرض تأتي ضمن عملية عسكرية واسعة بهدف السيطرة على الشريط الحدودي مع السعودية.

وعقب الغارات، شنت قوات المنطقة العسكرية الخامسة هجوما من شمال شرقي المدينة باتجاه الجنوب، في حين شنت قوات لواء محور حرض هجوما من الغرب، وبعد يومين من القتال التقت القوتان في معسكر المحصام الإستراتيجي، جنوبي المدينة.

والمعسكر معقل حصين للحوثيين، لكن تأمينه مرهون بالسيطرة على جبل الحصنين الذي يشرف على المدينة من الجنوب.





حصار محكم

وقطعت القوات الحكومية طريق إمداد الحوثيين، وقال قائد مدرسة القتال في المنطقة العسكرية الخامسة العميد عدنان الصديق إن الحوثيين محاصرون تماما، في حين تتقدم القوات الحكومية باتجاه الشمال للسيطرة الكاملة على المدينة.

وذكر الصديق للجزيرة نت أن القوات الحكومية تطوّق حرض بالكامل، وتسيطر حاليا على نصفها الجنوبي، لكن المعارك تزداد ضراوة مع شن الحوثيين هجمات عنيفة على القوات الحكومية من داخل المدينة، إضافة إلى هجمات من الجنوب ومن جبل الحصنين.

وقال إن قواتهم تقاتل على الطرفين، ويدفع الحوثيون بقوات كبيرة لفك الحصار، لكن مقاتلات التحالف تتصدى لها، في حين تسعى القوات الحكومية لحسم المعركة في أقرب وقت. وأضاف أن الأحراش والألغام الكثيفة والقناصة الذين اعتلوا المباني كلها عوامل عقّدت إمكانية السيطرة على المدينة.

سكان حرض هجروها منذ بداية الحرب وتحولت إلى شبه قاعدة عسكرية للحوثيين (وكالات)

مدينة حرب

ومنذ بداية الحرب في اليمن، غادر السكان المدينة إلى مخيمات نزوح في مديريات حيران وميدي وعبس المجاورة، وصارت المدينة أشبه بقاعدة عسكرية للحوثيين، وعمّ الدمار مبانيها.

وقال الصديق إن الحوثيين بنوا ملاجئ وأنفاقا، في حين قال المصدر العسكري إن الألغام والقناصة قتلت العشرات من القوات الحكومية، من دون أن يورد حصيلة محددة. وأضاف "ينسف الحوثيون المباني المرتفعة لكي لا يتركوا خلفهم أي مبنى قد تستفيد منه القوات الحكومية".

وأول أمس الأحد، أعلنت وزارة الإعلام مقتل الصحفي مروان يوسف، أثناء تغطية المعارك بالمدينة.

وأعلن قائد المنطقة العسكرية الخامسة، اللواء الركن يحيى صلاح، تأمين المقاتلين المستسلمين ومعالجة الجرحى منهم، في حين بدأت جهود وساطة لاستسلام الحوثيين، وطالبت القوات الحكومية أولياء الأمور للتواصل مع أبنائهم في جماعة الحوثي في جبهات المحافظة لتسليم أنفسهم للجيش الوطني.. معتبرا أن أيام "المليشيا باتت محدودة".

لكن الصديق قال إن عددا من الحوثيين سلموا أنفسهم في حين يواصل عدد كبير منهم القتال.

الحرب في اليمن

حرض حجة 6-2-2022

خريطة تبين تطور ومراحل معركة حرض من يوم 4 – 2 ولغاية اليوم 6-2-2022 ومحاولات القوات الحكومية الدخول الى مركز حرض ومن الجنوب والغرب pic.twitter.com/DiHGpxXamC — حروب الشرق الاوسط (@abduljabbar1612) February 6, 2022

خطأ كبير

وتوعّد الحوثيون بالتصعيد ضد دول التحالف على جبهات عدة، ورأى رئيس وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين نصر الدين عامر أن التحالف ارتكب خطأ بالتصعيد في تلك الجبهة. وقال للجزيرة نت إن ذلك ينسف الحديث عن السلام في اليمن ووقف الحرب في البلاد التي تدخل عامها الثامن.

وكانت ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات قد استعادت مديريتي عسيلان وبيحان، وهما آخر معقلين كانا للحوثيين في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، كما سيطرت على مديرية حريب ومناطق عدة جنوبي محافظة مأرب التي تقع شرق صنعاء.

وقلّل عامر من مكاسب الطرف الآخر، وقال "ليس في مقدور العدو أن يغير موازين القوى على الأرض، ولم يعد يملك أي قوة جديدة في المعركة، ومن خسر مدنا في 7 سنوات، سيكون أعجز من أن يسيطر على مديرية أو موقع".

وقال إن مدينة حرض ستصمد، متوعدا القوات الحكومية بالخسائر الكبيرة، وقال "حرض صامدة وقد سحقت من قبل السودانيين والسعوديين".

#ألوية_اليمن_السعيد اثناء تطهير #حرض .

بإذن خلال ساعات يتم تطهيرها بالكامل ..

شاهدوا فيديو لبعض المدرعات والدبابات الحديثة المشاركة في معركة التحرير وفرحة الجنود بالنصر .. pic.twitter.com/RwNcbveFqM — الوية اليمن السعيد (@ymharm) February 6, 2022

خسائر بالجملة

وبدوره، قال رئيس مركز أبعاد للدراسات (يمني غير حكومي) عبدالسلام محمد، إن محافظة حجة ستكون عمليا خارج سيطرة الحوثيين إذا سيطرت القوات الحكومية على مدينة حرض الأكثر أهمية من ناحية الدخل القومي.

وحسب أرقام رسمية، فإن منفذ حرض يؤمن نحو 25 مليون دولار أميركي كإيرادات للحكومة عام 2006.

وقال عبدالسلام للجزيرة نت إن الحوثيين سيخسرون تجنيد أبناء تهامة، والقبائل الشرسة والقوية المحيطة بالشريط الساحلي، مثل قبائل حجور الشام وقفل شمر والمفتاح والكعيدنة، فضلا عن أن معاقلهم في صعدة وحجة ستكون محاصرة.

وأضاف أن خروج حرض وميدي من يد الحوثيين، ولاحقا ربما الجوف، سيشكل ضربة للحوثيين، لأن احتواء هذه الجغرافيا وقبائلها سيسهل من الوصول إلى صنعاء بأقل الخسائر.