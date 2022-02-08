أمير قطر يستقبل رئيس حكومة المغرب ووزير خارجيته

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الاثنين، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين، الإقليمية والدولية.

كما اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، أمس الاثنين في الدوحة، على هامش اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر والمملكة المغربية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتوقيع على 6 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تخص الشباب والرياضة والرقابة.

وتشكل اللجنة العليا المغربية القطرية المشتركة أحد أبرز مظاهر التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تجتمع كل عامين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات مشتركة.

وتأسست هذه اللجنة سنة 1996، وتعقد دوراتها بالتناوب مرة كل سنتين، حيث تعتبر أداة فعّالة للحوار البنّاء ولتعزيز التعاون الثنائي.