يرى مراقبون في إيران أن قضية تعديل الدستور ضرورة لا بد منها لمعالجة العديد من الأزمات العالقة في إدارة البلاد، وأن القيام بها أصبح مسألة وقت للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، لكن يبقى الجدل قائما حول من يقوم بالتعديل، وما هي المواد التي تحتاج لتعديل

طهران – عاد الجدل القديم الجديد بشأن ضرورة تعديل الدستور ليتناسب ومستجدات العصر إلى الأوساط السياسية في إيران، إذ يرى سياسي محافظ أنه ضرورة لا بد منها، في حين يعتقد مسؤول إصلاحي سابق أن تركيبة اللجنة المعنية قد تعود بالدستور الحالي إلى الوراء.

وعلى غرار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني -الذي سبق أن دعا قبل عام إلى إجراء تعديلات على الدستور- أثار السياسي المحافظ محمد رضا باهنر مؤخرا القضية من جديد، لوضع حد لتذمر رؤساء الحكومات ونواب البرلمان من القيود الدستورية التي تقلص صلاحياتهم طوال أكثر من 3 عقود خلت.

ويرى مراقبون في إيران أن قضية تعديل الدستور ضرورة لا بد منها لمعالجة العديد من الأزمات العالقة في إدارة البلاد، وأن القيام بها أصبح مسألة وقت للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

وتبين للجزيرة نت بعد استطلاعها آراء ناشطين سياسيين من المعسكرين المحافظ والإصلاحي أنهما لا يختلفان مبدئيا بشأن ضرورة إجراء تعديلات على بعض بنود الدستور، إلا أن التيار المحافظ يبدو أكثر تركيزا على إدارة البلاد، في حين يخشى الإصلاحيون من أن يستغل منافسوهم تعديل الدستور للقضاء على الحريات التي يضمنها الدستور الحالي.

كنعاني مقدم: إدارة البلاد تعاني من مشكلات جمة ناجمة عن النظام الرئاسي (الجزيرة)

آخر رئيس

من جانبه، يعبر السياسي المحافظ الأمين العام لحزب "سبز" الإيراني حسين كنعاني مقدم عن اعتقاده بأن الرئيس إبراهيم رئيسي سيكون آخر رئيس ينتخب مباشرة من قبل الشعب، موضحا أننا بلغنا مرحلة لا يمكننا فيها الاستمرار بإدارة البلاد عبر النظام الرئاسي.

ويوضح كنعاني مقدم -في حديث للجزيرة نت- أن الرئيس في النظام الرئاسي يرى نفسه في قمة هرم السلطة التنفيذية، وأنه يستمد قدرته من الشعب، ولذلك لا يمكن مراقبته من قبل البرلمان، وهذا ما يؤكد ضرورة تعديل الدستور لتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني.

وينفي أن يكون المرشد الأعلى علي خامنئي معارضا لتعديل الدستور، موضحا أنه يتعين على الطبقة السياسية التمهيد لتغيير النظام الرئاسي إلى برلماني عبر تشكيل أحزاب سياسية قوية قادرة على التنافس الحقيقي على مقاعد البرلمان، واختيار رئيس الوزراء ومساءلته عند اللزوم.

ويضيف كنعاني مقدم "إدارة البلاد تعاني من مشكلات جمة ناجمة عن النظام الرئاسي، مما أدى إلى عدم تحقيق العديد من الأهداف التي قامت الثورة الإسلامية من أجلها".

أبطحي عبر عن خشيته من أن يقضي تعديل الدستور على الحريات السياسية وإرادة الشعب (الصحافة الإيرانية)

بنود ثابتة

ويطالب كنعاني مقدم الطبقة السياسية في بلاده بالعمل الجاد من أجل التمهيد لتعديل الدستور حتى يقوم المرشد الأعلى بدوره عندما يرى الأرضية معبدة لذلك، مؤكدا أن هناك عددا آخر من مواد الدستور -ولا سيما تلك المتعلقة بفصل السلطات الثلاث، وإرادة الشعب السياسية وكيفية تحققها- بحاجة إلى إعادة النظر فيها ثم طرحها على الشعب عبر استفتاء شعبي عام.

ويشير كنعاني مقدم إلى أن بعض المواد القانونية غير قابلة للتغيير والمناقشة أصلا وفق الدستور ذاته، مثل ولاية الفقيه، ودين البلاد، ومذهبها الرسمي، متهما بعض الأطراف السياسية بالعمل على تغيير ما لا يمكن تغييره من خلال تعديل الدستور.

في المقابل، يعبر محمد علي أبطحي الناشط السياسي الإصلاحي رئيس مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي عن اعتقاده بضرورة إعادة النظر في الدستور، مستدركا أن التيار الإصلاحي يخشى أن تستغل الجهات المعنية بالإشراف على لجنة تعديل الدستور الفرصة المتاحة أمامها للعودة بالدستور إلى الوراء.

ويشدد أبطحي -في حديثه للجزيرة نت- على أن الدستور الإيراني الحالي يتضمن مواد راقية جدا في ما يتعلق بالجمهورية وإرادة الشعب والحريات العامة، مؤكدا وجود مخاوف جدية لدى شريحة من الإيرانيين من أن يقضي "المتطرفون" على هذه الحريات، على حد قوله.

يتم تعديل الدستور الإيراني بأمر من المرشد الأعلى وفق المادة 177 منه (الصحافة الإيرانية)

مخاوف الإصلاحيين

وأشار أبطحي إلى أن العديد من مواد الدستور -مثل الحريات السياسية وحقوق الشعب- لم تنفذ رغم مرور أكثر من 4 عقود عليها، وأن الأحرى بالذين ينادون بتعديل الدستور العمل على تطبيق هذه المواد أولا.

ويستحضر أبطحي الأحداث التي سبقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة عام 2021 في بلاده، ويقول إن انفراد مجلس صيانة الدستور بدراسة أهلية المرشحين واستبعاده أغلب مرشحي التيار الإصلاحي يهدد جمهورية النظام.

ويختم بأن التيار الإصلاحي سيرحب بتعديل الدستور شريطة أن يكون ممثلا في اللجنة التي ستشرف على إعادة النظر في مواده، مستبعدا حصول ذلك بسبب أن المادة 177 من الدستور كانت قد حددت تركيبة اللجنة.

ووفق المادة 177 من الدستور الإيراني، تتم مراجعته بأمر من المرشد الأعلى إلى الرئيس، وذلك بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام لإعادة النظر في المواد التي يلزم تعديلها أو إضافتها من قبل مجلس يتألف من:

أعضاء مجلس صيانة الدستور

رؤساء السلطات الثلاث

الأعضاء الدائمين في مجمع تشخيص مصلحة النظام

5 من أعضاء مجلس خبراء القيادة

10 أشخاص يعيّنهم المرشد

3 من المجلس الوزاري

3 من السلطة القضائية

10 من نواب البرلمان

3 أكاديميين

وتطرح قرارات هذا المجلس على الاستفتاء العام بعد توقيعها من قبل المرشد، وتصبح سارية المفعول في حال حازت على موافقة الأكثرية المطلقة من المشاركين في الاستفتاء.