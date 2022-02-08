الحوثيون يطلقون صواريخ باليستية باتجاه محافظة حجة والتحالف يحذر من استخدام "الأعيان المحمية"

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية -اليوم الثلاثاء- أن جماعة الحوثي أطلقت 3 صواريخ باليستية لاستهداف المدنيين في محافظة حجة (شمال غربي اليمن)، في ظل معارك شديدة تدور بمدينة حرض الإستراتيجية التابعة للمحافظة.

وقال التحالف -في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)- إنه أطلق عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية في صنعاء.

وحذر التحالف الحوثيين من استخدام الأعيان المحمية، مشيرا إلى أن خيارات التحالف القانونية متاحة.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذا البيان.

وفي سياق متصل، أعلن التحالف تنفيذ 15 عملية استهداف ضد مسلحي الحوثي في محافظة حجة خلال 24 ساعة.

وأضاف أنه دمر 8 آليات عسكرية وأوقع خسائر بشرية في صفوف الحوثيين.

بدورها، أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني -في بيان- أن طيران التحالف دمر تعزيزات للحوثيين في مدينة حرض تضم عربات عسكرية تحمل عيارات ثقيلة نوع 23.





أهمية حرض

كما دمرت مدفعية الجيش -حسب البيان- 3 عربات عسكرية تحمل أسلحة وذخائر في منطقتي الشعاب والهيجة بالمدينة نفسها.

وأول أمس الأحد، أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك اقتراب قوات الجيش من تحرير كامل مدينة حرض الإستراتيجية.

وتعتبر حرض الواقعة تحت سيطرة الحوثيين واحدة من المدن اليمنية المهمة، كونها تحتوي على منفذ بري حيوي مرتبط بالسعودية ويعد واحدا من أهم منافذ اليمن.

وأمس الاثنين، أعلن الجيش اليمني إسقاط 8 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون على مدينة حرض الإستراتيجية التي حققت فيها القوات الحكومية تقدما كبيرا وباتت تقترب من تحريرها، وفق تقارير حكومية سابقة.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في المدينة.

ومؤخرا، استعاد الجيش اليمني مناطق عدة من أيدي الحوثيين، أبرزها مديريات بيحان وعسيلان وعين في شبوة (جنوب شرق) ومدينة حريب في مأرب (وسط).‎

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، وبين الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات -بينها العاصمة صنعاء- منذ سبتمبر/أيلول 2014.