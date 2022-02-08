سوريا.. النظام يحرم أسر المتخلفين عن الخدمة العسكرية من منازلهم بمخيم اليرموك

شمال سوريا- بعد جهد كبير لاستصدار وكالة من سفارة النظام السوري في برلين، لم تتمكن أسرة حسين اللاجئ الفلسطيني المقيم في ألمانيا من العودة إلى مخيم اليرموك بدمشق، بدعوى أنه متخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية في سوريا.

ورغم مشقة استصدار الوكالة في ألمانيا وإرسالها إلى سوريا، فإن الخارجية السورية رفضت تصديق الوكالة، ما عرقل استكمال أوراق عودة الأسرة إلى منزلها الذي نزحت عنه منذ سنوات عدة.

وأصبح مصير هذه الأسرة والعودة إلى ديارها مرهونا بتسوية وضع حسين المقيم في ألمانيا، الأمر الذي بات أشبه بالمستحيل في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها سوريا.

ومؤخرا، باتت سلطات النظام السوري تطلب من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بالخارج إرسال وكالة عامة لذويهم تمكّنهم من العودة والسكن في منازلهم بمخيم اليرموك، في الوقت الذي اصطدم عدد كبير منهم بقرار الرفض في الحصول عليها أو تصديقها.

وانعكس القرار سلبا على عائلات مئات المطلوبين للخدمة العسكرية، أو الفارين من الخدمة، أو المتهمين بالعمل مع المعارضة السورية، ما يحول دون قدرة عائلاتهم على استخراج الأوراق المطلوبة للعودة إلى المخيم، وفق المتحدث باسم "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" محمود زغموت.

ويؤكد زغموت -في حديث للجزيرة نت- أن القرار شمل كافة السفارات السورية خارج البلاد، حيث ترفض منح الوكالات العامة للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، مع وجود استثناءات استطاع بعض اللاجئين الاستفادة منها، تشمل إجراء تسوية عبر دفع بدل مالي، أو الحصول على الإعفاء من الخدمة لأسباب صحية، أو دفع بدل فوات الخدمة البالغ 8 آلاف دولار لمن تجاوز سن 42 عاما.

ويشير زغموت إلى أن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية المقيمين داخل سوريا لا يستطيعون مراجعة مؤسسات الدولة لاستصدار أوراق العودة إلى مخيم اليرموك، خوفا من الاعتقال.

تعرض مخيم اليرموك لعمليات سرقة منظمة إبان سيطرة النظام السوري عليه في مايو/أيار 2018 (الجزيرة)

شروط تعجيزية

ومنذ سيطرة النظام على مخيم اليرموك مطلع مايو/أيار 2018، لم يسمح بعودة السكان إلى منازلهم، إلا أنه تحت ضغط أهالي المخيم ومطالباتهم المتكررة، أصدر في أكتوبر/تشرين الأول 2020 قرارا يقضي بتسلم محافظة دمشق طلبات العودة من الأهالي.

وحددت حكومة النظام 3 شروط لعودة الأهالي لا بد من تحقيقها، وهي السلامة العامة للبناء، وإثبات ملكية العقار، والحصول على الموافقة الأمنية.

لكن بعض الأهالي من مخيم اليرموك أكدوا للجزيرة نت أنها شروط تعجيزية لا يمكن تحقيقها، وأن عملية إعادة الإعمار في المخيم ليست في حسبان النظام وباقي المنظمات المعنية بالشأن الفلسطيني.

ويشكو نازح من المخيم (رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية) من صعوبة ترميم منزله، لعدم توافر مورد مالي، فضلا عن فقدان معظم وثائق الملكية نتيجة الدمار والسرقات التي طالت معظم بيوت المخيم.

ولفت إلى صعوبة العودة إلى المخيم، في ظل انقطاع الكهرباء المتواصل وغياب الخدمات الأساسية من التعليم والصحة وأسواق المواد الغذائية، وصعوبة تأمين المواصلات لداخل المخيم المدمر.

ورغم حديث النظام عن تسهيلات عودة الأهالي، فإن عدد العائلات التي عادت لا يتجاوز 800 عائلة، من أصل ما يزيد على 250 ألف لاجئ فلسطيني كانوا يعيشون في المخيم قبل عام 2011، وفق ما صرح به المهندس محمود الخالد عضو لجنة الإشراف على إعادة تأهيل المخيم.

معظم مباني مخيم اليرموك ما زالت مهجورة (الجزيرة)

دمار وسرقات

وتقدر نسبة دمار أبنية المخيم والبنى التحتية بأكثر من 60%، وصنف سابع أكبر منطقة دمار في سوريا، وفق مسح أجرته "وكالة الأمم المتحدة للتدريب والبحث" (UNITAR).

في حين تعرضت ممتلكات المدنيين في المخيم لسرقات منظمة منذ سيطرة النظام السوري عليه، ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقوات النظام السوري والمليشيات الموالية وهم يحملون الغسالات والثلاجات.

ووفق تقرير استبياني لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، فإن 93.2% من المشاركين في الاستبيان تعرضت منازلهم لعمليات السرقة من نهب الأثاث والأبواب والشبابيك والأسلاك الكهربائية وغيرها.