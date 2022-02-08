أطلقت عليهم النار بشكل مباشر.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال 3 شبان في نابلس

نابلس- اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين في مدينة نابلس بعد أن اقتحمت حي المخفية بالمدينة، وأطلقت النار صوبهم بشكل مباشر بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر مطلعة وشهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وقوات خاصة كانت تستقل مركبة عمومية ومركبة أخرى خاصة، وكلتا المركبتين تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، واعترضت مركبة كان الشبان الثلاثة يستقلونها وأطلقت النار عليهم بشكل مباشر، مما أدى لاستشهادهم على الفور.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشبان الثلاثة وإصابة رابع اعتقلته قوات الاحتلال.

ونعت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح من قالت إنهم 3 من شهدائها بعد عملية اغتيال نفذتها قوة صهيونية خاصة في نابلس.

ويقول الاحتلال إنهم مطلوبون له، وإنهم أعضاء خلية مسلحة نفذت 6 عمليات إطلاق نار على قواته مؤخرا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في تغريدة على تويتر "أحيي الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام) اللذين قضيا اليوم على الخلية التي نفذت عمليات إطلاق نار في الأسابيع الأخيرة".

وقد نقلت جثامين الشهداء الثلاثة إلى مستشفى رفيديا الحكومي بالمدينة، حيث تدافع عشرات المواطنين إلى المستشفى بعد سماعهم الخبر.