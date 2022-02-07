وفد برلماني إماراتي يتوجه اليوم إلى إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفدا برلمانيا إماراتيا يقوده رئيس لجنة الدفاع والداخلية والأمن، علي راشد النعيمي، سيصل اليوم الاثنين إلى اسرائيل، في أول زيارة من نوعها حيث سيجري لقاءات في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن أجندة الزيارة تشمل اجتماعا للوفد الإماراتي مع رئيس الكنيست ميكي ليفي ورئيس ِ لجنة الشؤون الخارجية والأمن رام بن باراك وأعضاء آخرين.

وأضافت أن النعيمي يُعرف بمواقفه الإيجابية حيال إسرائيل، وبأنه يعمل على تعزيز التعاون بين البرلمان الإماراتي والكنيست.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد زار الإمارات أواخر الشهر الماضي، وكشف أن حجم تجارة تل أبيب مع أبو ظبي يبلغ الآن أكثر من مليار دولار.

وكشفت صحيفة "غلوبس" (globes) الإسرائيلية في وقت سابق استنادا لمصادر مقربة، أن أبو ظبي ستستثمر 10 مليارات دولار في الشركات الإسرائيلية.

كما ذكر موقع "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) أن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تعملان على تسريع جهود التعاون الأمني ​​والاستخباراتي، في أعقاب سلسلة من الهجمات على أبو ظبي من قبل مسلحين مدعومين من طهران في اليمن.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات.

ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.