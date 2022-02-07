يشهد اليوم الاثنين حركة دبلوماسية مكثفة تهدف إلى محاولة نزع فتيل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا، ففي حين يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتز الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن.

ويتهم الغربيون موسكو بحشد عشرات آلاف القوات على حدود أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما تنفيه روسيا التي تشدد في المقابل على أنها لا تسعى سوى إلى ضمان أمنها.

ويُتوقّع أن يصل ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى موسكو بعد ظهر اليوم الاثنين، وقد يتواصل اجتماعه مع بوتين حتى المساء، على أن يُختتم بمؤتمر صحفي مشترك، حسب الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية يوم الجمعة الماضي إن ماكرون وبوتين عازمان على "المضي إلى جوهر الأمور" في اجتماعهما، من خلال درس إجراءات "خفض التصعيد" في الأزمة على حدود أوكرانيا.

ولكن الكرملين أعلن اليوم الاثنين أن اللقاء المقرر بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين بعد الظهر في موسكو "مهم جدا"، غير أنه لا يمكن ترقب "اختراق" كبير خلاله من أجل خفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين إن "الوضع أكثر تعقيدا من توقع اختراق حاسم خلال لقاء واحد".

ووصف بيسكوف زيارة ماكرون بأنها "مهمة جدا" في وقت تتولى فيه فرنسا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقد تحدث ماكرون -أمس الأحد- مع بايدن في اتصال هاتفي، وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاتصال الذي استمر 40 دقيقة جزء من "منطق التنسيق" قبل زيارة الرئيس الفرنسي إلى موسكو، ثم توجهه الثلاثاء إلى كييف حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، أجرى ماكرون محادثات أيضا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) ينس ستولتنبرغ وزعماء دول البلطيق الثلاثة، الرئيس الليتواني جيتانا نوسيدا، ورئيسي وزراء كل من لاتفيا كريسيانيس كارينز، وإستونيا كاجا كالاس.

وفي ظل تعرضه لانتقادات متزايدة بشأن موقف ألمانيا الذي يبدو متناقضا خلال الأزمة، يتوجه شولتز إلى واشنطن لعقد أول لقاء له منذ توليه المنصب مع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين.

كما يلتقي شولتز زعماء دول البلطيق في برلين هذا الأسبوع، ويسافر إلى أوكرانيا وروسيا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال -في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post)- قبل زيارته "عملنا بجد لبعث رسالة إلى روسيا مفادها أنه سيكون هناك ثمن باهظ يجب دفعه إذا تدخلت في أوكرانيا". وأضاف "أقدّر حقا ما يفعله الرئيس بايدن في المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا؛ إنها في منتهى الصعوبة".

وعشية توجهه إلى واشنطن، أعلن شولتز أمس الأحد أن بلاده مستعدة لإرسال قوات إضافية إلى دول البلطيق.

وقال شولتز -في مقابلة مع شبكة "إيه آر دي" الألمانية- "مستعدون للقيام بكل ما هو ضروري لتعزيز" وجود ألمانيا في عمليات حلف الناتو في دول البلطيق.





التقليل من المخاوف

وتشهد كييف أيضا اليوم الاثنين يوما دبلوماسيا مثقلا باللقاءات؛ حيث يزور أوكرانيا وزراء خارجية عدة دول: الألمانية أنالينا بيربوك، والتشيكي يان ليبافسكي، والسلوفاكي إيفان كوركوك، والنمساوي ألكسندر شالنبرغ.

وتأتي الجهود الدبلوماسية الأوروبية وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا.

ولطالما حاولت كييف التقليل من المخاوف من إمكان حدوث هجوم وشيك، وذلك في إطار سعيها إلى تجنب إلحاق أذى إضافي باقتصادها المتداعي.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا -على تويتر- "لا تصدقوا التوقعات المدمرة. عواصم مختلفة لديها سيناريوهات مختلفة، لكن أوكرانيا مستعدة لأي تطور".

وأضاف "اليوم أوكرانيا لديها جيش قوي ودعم دولي غير مسبوق وإيمان الأوكرانيين ببلدهم.. العدو يجب أن يخاف منا".

وفي تصريح آخر، أكد أنهم يهدفون إلى منع الحرب ولن يقدموا أي تنازلات، مشيرا إلى أن "إستراتيجيتنا هي الدبلوماسية القوية".

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن التقديرات تشير إلى أن احتمال حدوث تصعيد كبير في الصراع الروسي الأوكراني منخفض.

وأكد ريزنيكوف -وفق ما نقلته الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع- أن الجيش الأوكراني يستعد للسيناريوهات كافة، ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحييد التهديدات.

تحشيد عسكري

من جهة أخرى، ذكرت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية أنه ووفقا لبيانات رصد الملاحة الجوية فإن طائرات نقل عسكرية من الولايات المتحدة وبريطانيا وصلت إلى أوكرانيا في الأيام الأخيرة.

وقالت الوكالة إنه منذ منتصف الشهر الماضي قامت طائرات نقل بريطانية وأميركية وكندية وبولندية بما لا يقل عن 25 رحلة جوية لتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وفي المقابل، أظهرت صور أقمار صناعية انتشارا عسكريا روسيا غير مسبوق في جنوب بيلاروسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وتُظهر صور لشركة "ماكسار تكنولوجيز"، المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الصناعية، انتشارا لطائرات وقوات وأنظمة دفاع جوي روسية في قواعد عسكرية في بلدات يلسك ولونينيتس وريشيتسا (جنوبي بيلاروسيا).

وكانت روسيا أعلنت نقل قوات من سيبيريا والشرق الأقصى إلى بيلاروسيا، لإجراء مناورات مشتركة واسعة النطاق.





وقال رئيس بيلاروسيا إن تدريبات قواته العسكرية مع روسيا يمكن أن توجه ضد أوكرانيا وحلف الناتو إذا لزم الأمر.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الانفصالية في دونيتسك الشعبية عن وصول عدد من المقاتلين المنتمين إلى الجماعة الأوكرانية القومية المتطرفة "القطاع اليميني" إلى الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة دونباس بهدف تشكيل مجموعات اقتحام.

وأوضحت السلطات أن وحدتين من مقاتلي القطاع اليميني المؤلفتين من نحو 150 شخصا قد وصلت إلى المكان، وأن هؤلاء المقاتلين لديهم خبرة في العمليات القتالية وتم تدريبهم تحت إشراف مدربين بريطانيين.

وأضاف المصدر أن قيادة قوات الأمن الأوكرانية توزع القوميين على وحدات من الألوية العسكرية، لاسيما في مواقع الصف الأول على المداخل الشمالية والغربية لمدينة دونيتسك.

روسيا تربط المحادثات النووية بمطالبها الأمنية

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين عن أحد كبار الدبلوماسيين الروس قوله إن مصير محادثات الحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة سيعتمد بشكل كبير على تقدم المفاوضات بشأن مطالب موسكو الأمنية.

وتريد روسيا، التي حشدت أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، تعهدا من الولايات المتحدة وحلف الناتو بعدم السماح لكييف بالانضمام إلى التكتل العسكري، ولكن واشنطن ترفض حتى الآن تقديم ضمانات كهذه.

وقال المدير العام لإدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، لوكالة الإعلام الروسية إن مناقشات الضمانات الأمنية العاجلة باتت لها الأولوية على محادثات الحد من الأسلحة الإستراتيجية.

وأضاف أنه لم يتم الاتفاق على أي اجتماعات بشأن الحد من الأسلحة، واستئنافها يعتمد حاليا بشكل كبير على حل القضايا الأمنية العاجلة التي أثارتها موسكو.