بعد أن اعتمدت فيلما للجزيرة كوثيقة رسمية.. محكمة دانماركية تمنح امرأة سورية حق اللجوء السياسي

اعتمدت المحكمة الدانماركية الخاصة باللاجئين فيلما أنتجته قناة الجزيرة كوثيقة رسمية أساسية إضافية لمنح اللاجئة السورية رشا عمر حق اللجوء السياسي في الدانمارك ووقف قرار ترحيلها إلى سوريا.

وبث برنامج "للقصة بقية" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حلقة خاصة بعنوان "اللاجئون في أوروبا"، وقد تتبعت في فيلم وثائقي قصير معاناة اللاجئين السوريين في الدانمارك في ظل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الدانماركية بترحيل اللاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها باعتبارها مناطق باتت آمنة.

ويعيش نحو 35 ألف لاجئ سوري في الدانمارك، وقد رفضت سلطات كوبنهاغن تجديد إقامات نحو 380 لاجئا سوريا، ووضع 39 منهم في حالة انتظار الترحيل، وقد عاد أكثر من 7 لاجئين بالفعل إلى سوريا.

ومؤخرا، تراجعت السلطات الدانماركية عن قرارها بحق اللاجئة السورية رشا عمر، وهي إحدى السيدات اللواتي تتبع فيلم برنامج "للقصة بقية" قصتهن، وأوقفت قرار ترحيلها ومنحتها حق اللجوء السياسي في الدانمارك بناء على المعطيات التي وردت في الفيلم.

واعتبرت المحكمة ما ورد في الفيلم من شهادات وتقارير دولية ومحلية وظهورها على شاشة الجزيرة وثيقة رسمية أساسية إضافية تم الاعتماد عليها في قضية رشا، وفق ما أكد الزميل عمار الحمدان منتج ومعد الفيلم.

وقد ذكرت المحكمة في قرارها أن ظهور رشا في فيلم برنامج "للقصة بقية" -الذي تقدمه وتشرف عليه الزميلة فيروز زياني- كان سببا رئيسيا إضافيا لتوقيف ترحيلها ومنحها حق اللجوء السياسي في الدانمارك.