كشف عنه تحقيق للجزيرة.. ليبيا تعتقل متهما رئيسيا بالسطو على أموال المصرف المركزي في سرت

ألقت السلطات الليبية في مدينة بني وليد (180 كيلومترا جنوب شرق طرابلس) القبض على سعيد الترهوني أحد المتهمين الرئيسيين في قضية السطو على أموال المصرف المركزي في مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس)، الذي كشف عنه برنامج "المسافة صفر" الذي بثته قناة الجزيرة.

وكشف برنامج “المسافة صفر” الذي بث مساء الجمعة عن تفاصيل أكبر حادثة سطو مسلح على أموال البنك المركزي الليبي عام 2013، وقدم -عبر وثائق وشهادات حصرية- معلومات عن شبكة المتورطين في العملية.





وأظهر التحقيق أن هؤلاء استولوا على أموال تبلغ قيمتها 53 مليون دينار ليبي، بالإضافة إلى 12 مليونا و800 ألف دولار، و5 ملايين يورو.

كما كشف التحقيق عن حجم الضرر الذي تكبّده القطاع المصرفي الليبي على مدار 8 سنوات، بسبب حادثة السطو في مدينة سرت.