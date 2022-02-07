قبيل استئناف مفاوضات فيينا.. إيران تؤكد أنها لن تساوم على رفع العقوبات

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إنه لم يتم التعامل مع جزء من مطالب طهران برفع العقوبات في المفاوضات، وذلك قبيل استئناف مفاوضات فيينا المتوقع غدا الثلاثاء.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، خلال استقباله نظيره الفنلندي بيكا هافيستو في طهران، أنه يأمل الاقتراب خلال هذه الجولة من المفاوضات من تحقيق اتفاق في فيينا، وهو ما يرتبط بقرار الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا أن طهران لن تساوم على رفع العقوبات.

وتجري إيران والقوى المنضوية في اتفاق عام 2015 (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين)، مباحثات لإحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018. وتشارك واشنطن في المباحثات بشكل غير مباشر.

وتهدف المباحثات لإعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد الانسحاب، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزاماتها النووية التي بدأت تدريجيا التراجع عن غالبيتها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.

تعليق وتشاور

وعلّقت الجولة الثامنة من المباحثات أواخر يناير/كانون الثاني، لعودة الوفود إلى عواصمها للتشاور مع بلوغ مرحلة تتطلب "قرارات سياسية".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات، أن الجولة الراهنة ستستكمل اعتبارا من الثلاثاء.

وكتب المتحدث باسم الاتحاد ألان ماتون عبر تويتر "الجولة الثامنة من مباحثات فيينا (…) التي تحضرها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران والولايات المتحدة، تستكمل غدا في فيينا".

من جهته، قال المنسق الأوروبي في المحادثات النووية الإيرانية إنريكي مورا، إن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا، تحتاج إلى تنازلات للوصول إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي.

وشدد المنسق الأوروبي على الحاجة إلى روح التوافق لإعادة جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل، مضيفا أنه في ضوء الاتجاهات المختلفة غير المرغوب فيها، هناك حاجة إلى اختتام المفاوضات النووية بسرعة، حسب تعبيره.

وأتى ذلك بُعيد إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن وفد بلاده سيعود إلى النمسا الثلاثاء.





قرارات وآمال

وقال خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، إن الوفد الإيراني الذي كان في طهران منذ بضعة أيام لمشاورات ضرورية، سيغادر غدا إلى فيينا، مشيرا إلى أن وفود الأطراف الآخرين ستقوم بالأمر ذاته.

ورأى أنه "من الطبيعي أن تتوقع بلاده أن يكون تم اتخاذ القرارات الضرورية من الجانب الآخر، خصوصا في واشنطن"، مضيفا "ثمة مسائل مهمة مطروحة على جدول الأعمال لا يمكن حلها من دون قرارات سياسية. نأمل في أن تتحوّل التصريحات المصنّفة إيجابية إلى التزامات ملموسة، ونصبح قادرين على إبرام اتفاق جيد وموثوق في فيينا".

وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، والتحقق من ذلك عمليا، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.

وشدد خطيب زاده على أن "مسألة الفائدة الاقتصادية لإيران من رفع العقوبات مهمة جدا، وهي الخط الأحمر في ما يتعلق برفع العقوبات".

وأبدى أمله بعودة الوفد الأميركي "مع تعليمات واضحة بشأن طريقة الوفاء بالتزاماته لرفع العقوبات، بما يتلاءم مع الاتفاق النووي".

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران بشكل دائم.

جانب من مفاوضات النووي الإيراني نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (رويترز)

محادثات وتفاوض

وبدأت المباحثات في أبريل/نيسان وبعد تعليق لنحو 5 أشهر، استؤنفت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وفي الأسابيع الماضية أكد المفاوضون تحقيق تقدم مع بقاء نقاط تباين عدة.

وسبق لدبلوماسيين معنيين بالمباحثات، أن أكدوا بلوغ التفاوض "المرحلة النهائية"، على أن يبقى إنجازه رهن التوافق بين الطرفين الأساسيين، أي إيران والولايات المتحدة.

وفي سياق متعلق بالمفاوضات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن بلاده ستحتفظ بحرية التصرف مع إيران بغض النظر عن نتيجة المحادثات النووية الجارية في فيينا.

جاء ذلك في إفادة للصحفيين، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

ووفق القناة، فإن بينيت قال إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي بينهما جرى الأحد أن إسرائيل ستحتفظ بحرية التصرف بشأن الملف النووي الإيراني، بغض النظر عن المحادثات في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، وسواء كان هناك اتفاق أم لا.

ووصف بينيت، الرئيسَ الأميركي بايدن بأنه صديق حقيقي لإسرائيل.