بينيت يتعهد بمتابعة جدية والشرطة تطلب لجنة للتحقيق في إساءة استخدام برنامج التجسس بيغاسوس

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الاثنين بمتابعة جدية لتقارير تتهم الشرطة بالتجسس على شخصيات محلية ببرنامج بيغاسوس (Pegasus)، بينما طلبت الشرطة من الحكومة تشكيل لجنة تحقيق خارجية.

وقال بينيت في بيان إن "برنامج بيغاسوس وغيره من الأدوات المشابهة مهمة لمحاربة الإرهاب ومنع الجريمة، لكن لم يكن الغرض منها أن…. تستهدف عامة الإسرائيليين أو المسؤولين"، مشيرا إلى أن "الادعاءات خطيرة".

وأضاف "نتفهم خطورة ما نشر عن بيغاسوس ولن نترك الإسرائيليين دون إجابة"، متعهدا بمتابعة جدية للاتهامات.

ومن جهته، أشار المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي إلى أن التقرير الذي يتحدث عن إساءة استخدام بيغاسوس ضد شخصيات عامة إسرائيلية، حدث قبل تعيينه في منصبه، وقال -في بيان- إن التحقيق الذي طلبه ضروري "لاستعادة ثقة" المواطنين.

ويأتي ذلك بعدما نشرت صحيفة "كلكليست" (calcalist) الاقتصادية -التي تصدرها صحيفة هآرتس- أن الشرطة الإسرائيلية تجسست على هواتف مديرين عامين ورؤساء بلديات ونشطاء معارضين ومديري شركات عملاقة ومستشارين لرئيس الحكومة، وأيضا على نجل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وبحسب التقرير، فقد جرى التجسس واسع النطاق عبر زرع برنامج بيغاسوس -الذي تنتجه شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية- في هواتف المستهدَفين.

وشمل التجسس أشخاصا يخضعون للتحقيق في قضايا الفساد التي يحاكم فيها نتنياهو، وذلك قبل فتح التحقيقات وحصول الشرطة على إذن قانوني.

ويكشف التقرير الصحفي عن أن استخدام الشرطة لبرمجية التجسس لم يقتصر على أهداف بعينها أو أحداث منفردة، بل شمل جمع معلومات استخبارية.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية بدأت فحص معلومات حول احتمال استخدام برنامج بيغاسوس لاستخراج معلومات من هاتف نقال خاص بأحد الأشخاص المتورطين في ملفات التحقيق مع نتنياهو.

ويستعد محامو الدفاع عن نتنياهو لتقديم طلب إلى المحكمة للتخلي عن شهادة أحد الشهود أو إعادة التحقيقات مع آخرين.

ويواجه نتنياهو -الذي تولى رئاسة الحكومة لأطول فترة زمنية من عام 2009 حتى يونيو/حزيران 2021- تهما بالفساد وخيانة الأمانة والاختلاس، لكنه دفع ببراءته، متهما القضاء بتدبير "انقلاب" ضده.