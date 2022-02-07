موسكو- كلام مجنون، ولإثارة الهلع! بهذه الكلمات وصف دميتري بوليانسكي نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ما نشرته "واشنطن بوست" وقالت إنها تقييمات استخباراتية وعسكرية تشير إلى أن روسيا تقترب من إكمال الاستعداد لما يبدو أنه غزو واسع النطاق للأراضي الأوكرانية، حسب وصف الصحيفة.

كلام الدبلوماسي الروسي جاء في سياق الرد كذلك، على ما أوردته هذه الصحيفة الأميركية، عن تقديرات للخسائر في حال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا، وقالت فيها إن ما يصل إلى 25 ألف عسكري أوكراني و10 آلاف عسكري روسي ونحو 50 ألف مدني سيقتلون نتيجة لها.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من نشر وكالة بلومبيرغ الأميركية عنوانًا رئيسيًا حول غزو روسي لأوكرانيا، قبل أن تحذفه، في حادثة وصفتها المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنها تجاوزت كل الحدود الممكنة للأخلاق.

وفسرت الوكالة ما حدث بأنها تعد مسبقاً العناوين الرئيسية للعديد من السيناريوهات، ونشرت (الصحيفة) عن طريق الخطأ العنوان الرئيسي "روسيا تغزو أوكرانيا " معلنة أنها تأسف بشدة لهذا الخطأ.

ومنذ الخريف الماضي، تحذر الولايات المتحدة أوروبا من خطط تقول إن روسيا وضعتها لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو بشدة. كما أن كييف نفسها تقول إن التهديدات من روسيا لم تصبح أكبر من ذي قبل.





تواريخ متحركة

وفي حديث خاص للجزيرة نت، قال العقيد احتياط فيكتور بارانيتس محلل الشؤون العسكرية بصحيفة "كمسكولسكايا برافدا" أن من يتابع وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية يلاحظ أنها حددت عدة مرات تواريخ مختلفة لبدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ففي البداية، جرى تحديد الفترة ما بين 15 يناير/كانون الثاني و15 فبراير/شباط، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأوكرانية أن تاريخ الهجوم الروسي سيكون يوم 20 من الشهر الحالي.

بعد الأولمبياد

وكشف بارانيتس، وهو عضو المجلس الاجتماعي لوزارة الدفاع الروسية وللجنة التصنيع العسكري، أنه اتصل شخصياً بعسكريين في كييف سائلاً إياهم عن السبب وراء تحديد هذا التاريخ لبدء الحرب، فما كان منهم إلا أن قالوا إن الرئيس الصيني شي جين بينغ هو الذي طلب ذلك من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لعدم تخريب أجواء ألعاب الأولمبياد الشتوية في الصين.

ويتساءل العقيد الروسي: إذا كان المسؤولون الغربيون والأوكرانيون إلى جانب وسائل الإعلام التابعة لهم، وعلى مدار أشهر، يتحدثون عن عدوان مزعوم ضد كييف، ويوجهون الدعوات لروسيا لوقف التصعيد، فكيف يفسر هؤلاء وصول 9 طائرات عسكرية أميركية حتى الآن إلى كييف محملة بالأسلحة؟

ويوضح أن وراء "غبار" هذا القصف الإعلامي وتهييج العواطف يتم تنفيذ مهمتين، الأولى: إغراق أوكرانيا بالأسلحة، والثانية: تعزيز السيطرة على القارة الأوروبية، وتعزيز البنية التحتية وجعلها أكثر قوة، خلافاً للمتطلبات الأمنية الروسية.

تدريبات للقوات الروسية بمدينة روستوف يوم 2 فبراير/شباط الجاري (رويترز)

وراء الكواليس.. حرب اقتصادية

وأضاف العقيد الروسي أنه لا يؤيد الفكرة القائلة إن واشنطن تحاول دفع أوكرانيا إلى الصدام مع روسيا. وبرأيه، فإن ثمة مهمة أخرى يجري العمل عليها، وهي اقتصادية صرفة، لأنه خلف أجواء التصعيد الإعلامي وإثارة المخاوف ومشاعر الذعر تقف حرب اقتصادية كبرى.

ويؤكد أن المهمة تكمن في السيطرة على السيل الشمالي-2، لوقف وصول إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا. وبهذا الشكل، يتم حرمان بوتين من السلاح الأهم لديه، كما تحدث عن ذلك صراحة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

اللعب بالنار

وحسب قوله فإنه إذا بدأت الحرب مع أوكرانيا، فإن الكارثة ستلحق بأوروبا أيضا. فالقارة العجوز لا شك أنها لا تريد "عاصفة" فيها، وتدرك ما الذي تعنيه الحرب مع دولة نووية عظمى بجيش يضم ملايين الجنود.

وحول الأسباب وراء نشر قوات أميركية أمس للجنود بأوروبا، أوضح أن وراء ذلك "خطوة خبيثة". فتوجه القوات الأميركية لبولندا لصرف أنظار روسيا عن أوكرانيا. ففي حال بدأت كييف هجوماً على إقليم دونباس، ستقوم واشنطن باستفزازات عسكرية ضد كاليننغراد، الهدف الذهبي للناتو الذي يخشى من القوة الهائلة لهذا الخط الدفاعي الروسي. وبهذا الشكل، تكون محاولة استدراج لروسيا للقتال على عدة جبهات، وفق إستراتيجية تمزيق هذه الجبهات.

وحول مغزى تحديد تاريخ 15 فبراير/شباط لبدء روسيا الحرب ضد أوكرانيا، كما أوردت واشنطن بوست، أجاب العقيد: لأنه نفس تاريخ انسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان، وفي نفس الوقت تاريخ ذكرى المقاتلين الروس الذين قضوا خلال المشاركة بالأعمال القتالية خارج البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، ووفاء بالالتزامات الدولية التي تعهد بها الاتحاد السوفياتي والاتحاد الروسي لتقديم المساعدة العسكرية إلى الدول الصديقة.

وعليه، يرى عضو المجلس الاجتماعي لوزارة الدفاع ولجنة التصنيع العسكري الروسي أن الترويج لهذا التاريخ يدخل ضمن لعبة الحرب النفسية، لإقناع الجمهور الغربي، ليس فقط بحقيقة وجود نية للحرب ضد أوكرانيا، بل وفي وجود دلالات تاريخية لتحديد موعدها.





الصين بدائرة الاستهداف

كما لفت العقيد الروسي إلى ضرورة الانتباه إلى العامل الصيني، وأن كثيرا من الرسائل -التي يعتقد الكثيرون أنها موجهة لروسيا- تقصد كذلك الصين.

فهناك مصالح كبيرة لبكين في أوكرانيا، قد تتضرر في حالة اندلاع الحرب. وقد منع بايدن نظيره الأوكراني زيلينسكي من السفر إلى الصين، والذي كان ألمح بنفسه إلى رغبته في لقاء بوتين خلال أولمبياد الألعاب الشتوية هناك، لكنه لم يفعل، وضيع الفرصة، لأن زيلينسكي، ببساطة، خضع للضغوط الأميركية.