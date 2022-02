بعد مأساة تجمد 19 مهاجرا حتى الموت.. مئات يتظاهرون في أثينا ضد سياسة إبعاد المهاجرين من اليونان

تظاهر المئات في أثينا ضد سياسة إبعاد المهاجرين غير النظاميين بعد أيام من العثور على جثث 19 مهاجرا توفوا جراء البرد، وأكدت تركيا أن اليونان طردتهم بعد تجريدهم من ملابسهم وتقييدهم.

وقالت الشرطة اليونانية إن نحو 700 شخص شاركوا -أمس الأحد- في المظاهرة التي دعت إليها مجموعات يسارية وأخرى مناهضة للعنصرية، ونظمت وسط أثينا باتجاه ساحة سينتاغما أمام البرلمان اليوناني.

ورفع المحتجون لافتات تندد باستخدام العنف ضد المهاجرين الذين يحاولون دخول الأراضي اليونانية، وكتب على بعض اللافتات "أوقفوا عمليات الإبعاد والعنف عند الحدود"، كما رددوا شعارات ضد "اغتيال المهاجرين عند الحدود".

كما حملوا قارب نجاة يشبه تلك القوارب التي تُتّهم السلطات اليونانية باستخدامها لإبعاد طالبي اللجوء من البلاد، ورفعوا صورة أحد المهاجرين المفقودين، ووقفوا دقيقة صمت، حدادا على الضحايا الذين عثر على جثثهم في تركيا.

وعثر الأربعاء الماضي على جثث المهاجرين المتوفين جراء الصقيع في ولاية أدرنة التركية المتاخمة لليونان، وقال المسؤولون الأتراك إنه ليس لديهم معلومات حول جنسيات الضحايا.

📆 02.02.2022

📍 Greece Ipsala Border

12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death.

EU is remediless, weak and void of humane feelings.

Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022