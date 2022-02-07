في زيارة هي الأولى من نوعها.. وفد برلماني إماراتي يبحث جهود تحقيق السلام بإسرائيل

التقى رئيس وفد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان) علي راشد النعيمي -الذي يقوم بزيارة إلى إسرائيل هي الأولى من نوعها- وزير الخارجية يائير لبيد، حيث بحث الطرفان جهود تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين، ضم الوفد سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون، كما تم التأكيد على أن هذا الاتفاق هدفه الأساسي تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونبذ التطرف والكراهية من خلال دعم الازدهار الاقتصادي والتنمية لدى دول وشعوب المنطقة.

وبحسب الصحافة الإسرائيلية، فإن النعيمي يُعرف بمواقفه الإيجابية حيال إسرائيل، وأنه يعمل على تعزيز التعاون بين البرلمان الإماراتي والكنيست.

إسحاق هرتسوغ (يسار) زار الإمارات أواخر يناير/كانون الثاني الماضي (الفرنسية)

زيارة واستثمار

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد زار الإمارات أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وكشف أن حجم تجارة تل أبيب مع أبو ظبي يبلغ الآن أكثر من مليار دولار.

وكشفت صحيفة "غلوبس" (globes) الإسرائيلية في وقت سابق -استنادا لمصادر مقربة- أن أبو ظبي ستستثمر 10 مليارات دولار في الشركات الإسرائيلية.

كما ذكر موقع "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) أن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تعملان على تسريع جهود التعاون الأمني والاستخباراتي، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات على أبو ظبي من قبل مسلحين مدعومين من طهران في اليمن.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات.

ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.