اليمن.. استمرار المعارك في حَرَض والتحالف يتهم الحوثيين بالاستخدام العسكري لمطار صنعاء

قالت مصادر عسكرية يمنية إن معارك عنيفة ما زالت مستمرة بين قوات الجيش والحوثيين في مدينة حَرَض، بمحافظة حَجّة شمال غربي اليمن، فيما قال التحالف السعودي الإماراتي إن الحوثيين يستخدمون مطار صنعاء وميناء الحديدة لأغراض عسكرية.

وأضافت المصادر أن الجيش شنّ هجوما كبيرا لاقتحام المدينة المحاصرة التي يتحصن فيها الحوثيون، الذين ردوا بقصف مدفعي وصاروخي، واستخدموا طائرات مسيرة مفخخة بهجمات على مناطق يسيطر عليها الجيش في مديريتي، ميدي وحيران، بمحافظة حجة.

في غضون ذلك، حصلت الجزيرة على صور من داخل مدينة حرض، تُظهر جانبا من الدمار جراء المعارك الجارية.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش اليمني تمكّنت من التوغل في أحياء عدة في جنوب وغرب المدينة؛ غير أن الألغام التي زرعها الحوثيون تعيق تقدمَهم السريع.

كما أفادت المصادر بأن الحوثيين يشنون هجوما من الجبال الواقعة شرقي مدينة حرض، لفك الطوق عن مسلحيهم.





دعوة للاستسلام

وبالتوازي مع اشتداد المعارك في حرض، دعا قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح الحوثيين للاستسلام، مؤكدا أنهم محاصرون بالكامل في المدينة.

وكانت مصادر في الجيش اليمني تحدثت في وقت سابق عن مقتل عشرات من المسلحين الحوثيين المتحصنين في مدينة حرض جراء قصف مدفعي وغارات للتحالف.

ويأتي اشتعال جبهة حرض في حجة بعد استعادة ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات مديريتي سعيلان وبيحان، وهما آخر معقلين كانا للحوثيين في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، وبعد طرد الحوثيين من مناطق عدة جنوبي محافظة مأرب التي تقع شرق صنعاء.

من جهة ثانية، قال التحالف السعودي الإماراتي إن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض و"مثلث عاهم" بمحافظة حجة، مشيرا إلى أن الصواريخ الحوثية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وأكد التحالف أن الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء من قبل الحوثيين يهدد الأمن الإقليمي والدولي.