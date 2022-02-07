في انتظار قرار المحكمة العليا.. مظاهرات جنوبي الهند احتجاجا على منع التلميذات من ارتداء الحجاب

تظاهر المئات في ولاية كارناتاكا (جنوبي الهند) اليوم الاثنين احتجاجا على قرار يمنع التلميذات المسلمات في بعض مدارس الولاية من ارتداء الحجاب.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص وهم يتظاهرون رافعين الأعلام الهندية في اثنتين على الأقل من مدن الولاية، في أحدث مسيرات احتجاجية على قرار منع ارتداء الحجاب في هذه المدارس.

ومن المتوقع أن تستمع المحكمة العليا في الولاية إلى الالتماسات غدا الثلاثاء، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستلغي منع ارتداء الحجاب وتسمح للتلميذات المحجبات بالعودة إلى مقاعد الدراسة أم لا.

وقالت مديرة المنظمة الإسلامية للفتيات في كارناتاكا سمية روشان -خلال مؤتمر صحفي- إن القرار "تمييزي بطبيعته ويتعارض مع الحقوق التي ينص عليها الدستور الهندي".

واعتبرت منع ارتداء الحجاب تعديا على "قرار شخصي يحق للتلميذات اتخاذه ولا يؤذي أحدا".





وأُمرت تلميذات مدرسة ثانوية عامة في ولاية كارناتاكا الشهر الماضي بعدم ارتداء الحجاب داخل المدرسة، واتبعت مدارس أخرى القرار نفسه لاحقا.

وفاقمت القرارات الجديدة مخاوف المسلمين الذين يشكلون أقلية في الهند ويعتبرون أنفسهم عرضة لاضطهادات متزايدة منذ أصبح ناريندرا مودي رئيسا للوزراء.

وعقب الاحتجاجات عمدت إحدى المدارس التي كانت قد منعت ارتداء الحجاب إلى التراجع جزئيا عن قرارها، إذ سمحت للتلميذات المحجبات بالعودة إلى المدرسة بشرط أن يجلسن في صفوف منفصلة، بحسب الصحف المحلية.

وبقيت مدرستان أخريان اعتمدتا الإجراء ذاته مغلقتين اليوم الاثنين وأعلنتا أنه عطلة رسمية.

ويحكم ولاية كارناتاكا حزب بهاراتيا جاناتا الذي عبر عدد من أعضائه عن دعمهم قرار المنع الذي انتقدته بالمقابل تحالفات سياسية أخرى.

وكتب قائد حزب المعارضة الرئيسي راهول غاندي على تويتر الأسبوع الماضي "مع ترك الحجاب يعيق تعليم التلامذة فإننا نسرق مستقبل فتيات الهند"، على حد تعبيره.