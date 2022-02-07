الدوحةـ علاقات راسخة وممتدة تجمع دولة قطر والمملكة المغربية على مدى 5 عقود. العمق والمتانة في هذه العلاقات ترجمتها زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسؤولي البلدين بغرض تعزيز ودعم علاقاتهما في مختلف المجالات.

ومن أبرز الزيارات بين البلدين، زيارة ملك المغرب محمد السادس للدوحة عام 2002، وزيارة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى مدينة مراكش في العام نفسه وزيارته لمدينة طنجة عام 2005، وكذلك زيارته لمدينة الرباط عام 2011.

كما قام ملك المغرب بزيارة الدوحة أعوام 2012، و2016، و2017، في حين قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة لمدينة مراكش عام 2013.

تعاون غير مسبوق

وبخلاف ذلك، فإن قادة البلدين يجرون مباحثات ولقاءات متبادلة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كان آخرها اتصال هاتفي بين أمير قطر والعاهل المغربي في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعلى مدار العقود الخمسة الماضية، شهد البلدان مسيرة طويلة من علاقات نمت وارتقت، لتتجاوز آفاق الأروقة الدبلوماسية والسياسية، وصولا إلى مستوى غير مسبوق من التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

عزيز أخنوش (يسار) يصل الدوحة لرئاسة وفد بلاده في اجتماعات اللجنة القطرية المغربية المشتركة (الصحافة القطرية)

حضور قطري

وفي ما يتصل بالجوانب الاقتصادية بين البلدين، فإن العلاقات الاقتصادية بين قطر والمغرب تتسم بنمو مستمر، حيث يوجد توجه قطري لزيادة حضورها واستثماراتها في المغرب وذلك في عدة مجالات.

وتشكل اللجنة العليا المغربية القطرية المشتركة أحد أبرز مظاهر التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تجتمع كل عامين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات مشتركة.

وتأسست هذه اللجنة سنة 1996، وتعقد دوراتها بالتناوب مرة كل سنتين، حيث تعتبر أداة فعّالة للحوار البنّاء ولتعزيز التعاون الثنائي.

وقد شملت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين -بعد اجتماع اللجنة في مارس/آذار 2018- مجالات حيوية، منها التعليم والرياضة والإعلام والزراعة والإسكان والتعاون الصناعي والتجاري والاتصالات وتبادل المعلومات في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما جرى الاتفاق على فتح خط ملاحي بين الموانئ المغربية وميناء حمد الدولي، علاوة على تفعيل مجلس رجال الأعمال بين البلدين.

ويقول محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما خلال عام 2021 بنسبة 130%، ليبلغ 754 مليون ريال قطري، مقابل 330 مليون ريال عام 2017، مؤكدا -في الوقت نفسه- أنه لا يزال دون الطموحات.

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل رئيس الحكومة بالمملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم في الديوان الأميري. #قناhttps://t.co/GrHkqZFvTt pic.twitter.com/sSR8yPUigc — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 7, 2022

فرص استثمارية

وأشار الكواري -في تصريح له- إلى أن المغرب يعتبر سوقا كبيرا وواعدا يضم العديد من الفرص الاستثمارية التي تجذب اهتمام رجال الأعمال القطريين، مبينا أنه يوجد أكثر من 80 شركة مغربية تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في مجالات متنوعة، أبرزها الضيافة والتجارة والمقاولات والأزياء والتجميل وحلول الأعمال.

من جانبه، قال رئيس الجانب المغربي في مجلس الأعمال القطري المغربي المشترك محمد بيدا إن هناك العديد من الشركات المغربية التي ترغب في الاستثمار في قطر، لافتا إلى أن دولة قطر تتميز بمناخ الاستثمار الجاذب، كما يوجد العديد من الفرص الاستثمارية في قطر التي تستحوذ على اهتمام الشركات المغربية.

وأشار بيدا -في تصريح صحفي- إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي تتبع له مجالس الأعمال المشتركة، يضم نحو 90 ألف شركة ويسعى من خلال مجالس الأعمال إلى تعزيز العلاقات التجارية الخارجية للمغرب.

وبالتزامن مع مرور نصف قرن على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تنعقد اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية برئاسة رئيسي الحكومة في قطر والمغرب من أجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين عبر اتفاقيات جديدة يتوقع إبرامها.

ومساء أمس الأحد، وصل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية يتوقع أن تتوج بتوقيع سلسلة اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

إرادة سياسية

وينتظر أن يترأس أخنوش الوفد المغربي في اجتماعات اللجنة العليا القطرية المغربية المشتركة، التي ستعقد اجتماعها الثامن في الدوحة والتي يترأس الجانب القطري فيها رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.

كما عقد بمقر وزارة الخارجية القطرية -أمس الأحد- الاجتماع التحضيري لأعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية على مستوى كبار المسؤولين، وذلك بمشاركة مسؤولين من الجانبين.

الحرمي: حدثت طفرة في العلاقات القطرية المغربية في السنوات الماضية (الجزيرة)

ويقول الكاتب والإعلامي القطري جابر الحرمي إن العلاقات القطرية المغربية من أكثر العلاقات رسوخا واتزانا، وتعتمد على علاقات ممتدة لسنوات طويلة، حيث يوافق هذا العام مرور 5 عقود على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

ويوضح الحرمي -في تصريح للجزيرة نت- أن هناك إرادة سياسية من الطرفين بالمضي قدما في تطوير هذه العلاقات، لافتا إلى أنه حتى في وقت الأزمات العربية التي حدثت لم تتأثر العلاقات القطرية المغربية، وهو ما يدل على أن هناك رسوخا وركائز تستند إليها هذه العلاقات.

وأشار إلى أنه على المستوى السياسي هناك اتفاق في كثير من الرؤى بين قطر والمغرب، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة سواء من جانب أمير قطر أو ملك المغرب، بالإضافة إلى أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة على مدار انعقادها يترأسها رؤساء الحكومات بين الجانبين، مؤكدا أن هذا دليل على حرص ورغبة وإرادة لدى البلدين لتعزيز وتطوير العلاقات فيما بينهما.

وعن حجم العلاقات الاقتصادية بين قطر والمغرب، يشير الحرمي إلى حدوث تطور كبير في العلاقات الاقتصادية خلال السنوات الماضية وتحديدا خلال الـ3 السنوات الأخيرة، لكنه أكد أنها لا تصل إلى طموح وتطلعات البلدين.

وأعرب عن تطلعه لأن تحدث اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في دورتها الثامنة نقلة نوعية في هذه العلاقة، خاصة في قطاعاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف الحرمي أن البلدين لديهما فرص يمكن استثمارها سواء كانت في المغرب من الجانب القطري أو في قطر من الجانب المغربي، ولذلك يعول كثيرا على هذه الدورة في ترجمة تطلعات القيادتين والشعبين الى خطوات عملية.