السودان.. قوات الأمن تواجه المتظاهرين بمحيط القصر الجمهوري في "مليونية 7 فبراير"

قال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن أطلقت القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم، حيث انطلقت اليوم الاثنين مظاهرات جديدة للمطالبة بإرساء حكم مدني وإبعاد العسكريين عن السلطة.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع حالات اختناق وسط المتظاهرين جراء إطلاق الغاز بكثافة. وكانت السلطات قد عززت إجراءاتها الأمنية حول القصر الجمهوري وبعض المواقع والمرافق الحكومية.

وأغلقت السلطات في وقت سابق جسر المك نمر، الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري، كما أعلنت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم في تعميم، أن وسط العاصمة منطقة محظورة تمنع فيها التجمعات.

وخرجت المظاهرات اليوم الاثنين في العاصمة ومدن سودانية عدة تحت شعار "مليونية 7 فبراير" استجابة لدعوة لجان المقاومة وقوى سياسية ومهنية للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين.

ونشر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها لمظاهرات في مدن ود مدني وعطبرة وكسلا والمناقل.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات ضد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والتي عدتها قوى سياسية "انقلابا عسكريا".