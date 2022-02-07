أقر خارطة طريق المرحلة المقبلة.. مجلس النواب الليبي يقبل ترشح باشاغا والبيباص لرئاسة الحكومة

قبِل مجلس النواب الليبي، المنعقد في مدينة طبرق، أوراق ترشح فتحي باشاغا وخالد البيباص لمنصب رئيس الحكومة، كما وافق على مشروع خارطة طريق، ينص على انتخاب أحد المترشحين لرئاسة الحكومة بجلسة يعقدها الخميس المقبل.

وقال الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق إن نص المشروع -الذي تقدمت به لجنة خارطة الطريق- قد تم إقراره بالإجماع، ويتضمن 4 مواد.

وأوضح بليحق -في بيان عبر فيسبوك- أن خارطة الطريق ترتكز على إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ تعديل الإعلان الدستوري، المطلوب لتنفيذ الخارطة.

تصريح المتحدث الرسمي بشأن نص مشروع قرار لجنة خارطة الطريق الذي تم التصويت عليه في جلسة اليوم https://t.co/h0sFaTtvIG — مجلس النواب الليبي (@parliament_ly) February 7, 2022

وأضاف أن على لجنة خارطة الطريق البرلمانية أن تتشاور مع نظيرتها بالمجلس الأعلى للدولة، لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري، متضمنا "تحديدا دقيقا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي" في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع، للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.

وأشار الناطق باسم مجلس النواب إلى أنه ستعقد جلسة للتصويت على اختيار رئيس وزراء جديد في العاشر من فبراير/شباط الجاري.

وقد دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس الأحد إلى التوافق على خارطة طريق قبل بحث تعديل السلطة التنفيذية. وقال إن تجاوز مجلس النواب للمجلس الأعلى للدولة يعد "قفزة في الهواء".