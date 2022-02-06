وول ستريت جورنال: تل أبيب وأبو ظبي تناقشان سبلا جديدة لحماية الإمارات من هجمات الحوثيين

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأميركية أن إسرائيل والإمارات تناقشان سبلا جديدة لحماية أبو ظبي من هجمات الحوثيين، بما فيها شراء معدات دفاعية إسرائيلية متقدمة، وذلك بعد أسبوع من زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للإمارات.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين مطلعين على النقاشات أن اتفاقا سرّيا وقعته شركتان من البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتطوير طائرات مسيّرة يمكنها درء هجمات الحوثيين على الإمارات.

وقالت وول ستريت جورنال إن الاتفاق سيضع المعدات العسكرية الإسرائيلية على أعتاب إيران مباشرة، ويعيد تشكيل المشهد الأمني في الشرق الأوسط.

من جانب آخر، رأت وول ستريت جورنال أن من غير الواضح إذا كان سيوقع اتفاق بشأن تركيب دفاعات جوية إسرائيلية في الإمارات قريبا.

واستبعدت الصحيفة أن تزود إسرائيل الإمارات بنظام القبة الحديدية الإسرائيلية، لكنها أشارت إلى أنه يمكنها أن تستفيد من مكونات مثل الرادار.

واعتبرت الصحيفة أن القبول العلني للدعم العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي يمثّل معضلة للإمارات التي تتطلع إلى تعميق العلاقات مع شريكها الجديد من دون استعداء طهران.

وكان موقع "أكسيوس" قد ذكر الأربعاء الماضي أن وفدا من وزارة الدفاع الإسرائيلية زار أبو ظبي، وأن الإمارات أبلغت الوفد الإسرائيلي حاجتها إلى المساعدة في مجال الدفاع الصاروخي والتصدي للمسيّرات.

وأضاف الموقع أن إسرائيل تريد مساعدة الإمارات قدر الإمكان من دون أن تعرض للخطر التكنولوجيا الحساسة التي لا تريد مشاركتها، مشيرا إلى أن الجانبين تربطهما قناة سرية في مجال الدفاع والاستخبارات منذ أكثر من عقدين.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان مجموعة عراقية، تطلق على نفسها "ألوية الوعد الحق"، توجيه ضربة بـ4 طائرات مسيّرة إلى منشآت في أبو ظبي، متوعدة بهجمات أخرى ما لم ترفع الإمارات يدها عن التدخل في دول المنطقة، وفي مقدمتها اليمن والعراق، حسب قولها.

وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعها الجوي اعترض ودمّر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على أبو ظبي، من دون التسبب بخسائر، بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي للإمارات.