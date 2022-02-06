تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم اليوم الأحد 394 مليونا، وبينما يواصل المتحور أوميكرون الانتشار بسرعة في مناطق بآسيا وأوروبا والأميركيتين، سجلت إسرائيل حصيلة قياسية من الإصابات بالمرض.

ووفق بيانات ينشرها موقع "ورلد ميتر" ويحدثها باستمرار، فقد ارتفع إجمالي الوفيات في العالم بحلول صباح اليوم الأحد إلى 5 ملايين و753 ألف وفاة.

في المقابل، تجاوز عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في العالم 313 مليونا، حسب المصدر نفسه.

ولا تزال دول في غرب أوروبا وشرقها تسجل أعدادا كبيرة من الإصابات بالفيروس في ظل تفشي المتحور أوميكرون الذي رصد أول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في جنوب أفريقيا، واكتشف أخيرا متحور فرعي منه.

وسجلت ألمانيا في الساعات الماضية أكثر من 133 ألف إصابة جديدة فضلا عن 41 وفاة، في حين سجلت بريطانيا في اليوم نفسه 60 ألف إصابة جديدة نزولا من مستويات مرتفعة سجلت أواخر العام الماضي، وفي المقابل شهدت إحصاء عدد مرتفع من الوفيات بلغ 260 وفاة.

ووفقا لبيانات نشرت اليوم الأحد، فقد أحصت كل من اليونان والنمسا والدانمارك وبولندا ما بين 16 ألف إصابة و45 ألف إصابة.

وتحصي دول أخرى في أوروبا بينها روسيا وتركيا أعدادا كبيرة من الإصابات يوميا.

إسرائيلية مريضة بكورونا في وحدة للعناية المركزة في مستشفى بمدينة صفد (الأوروبية)

مناطق أخرى بالعالم

وفي آسيا، سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد نحو 39 ألف إصابة بالفيروس في حصيلة قياسية جديدة، وهو ما يرفع الإجمالي إلى أكثر من مليون إصابة.

كما أحصت دول في جنوب شرقي آسيا، بينها تايلاند، أعدادا كبيرة من الإصابات، وتواصل معدل الإصابات في الهند متجاوزا 100 ألف إصابة يوميا، في حين أحصت الصين 43 ألف إصابة فقط يوم الجمعة.

وفي إيران، قال النائب الإيراني علي رضا سليمي إن 50 نائبا في البرلمان أصيبوا بفيروس كورونا، ويأتي ذلك في وقت أحصت فيه السلطات أمس السبت 32 ألف إصابة جديدة.

وفي إسرائيل، أظهرت أرقام رسمية نشرت مساء أمس السبت أن 1229 مصابا بفيروس كورونا من ذوي الحالات الخطرة يتلقون العلاج داخل المستشفيات، وهو أعلى رقم منذ بداية الجائحة.

وفي السياق، أصيبت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شكد بفيروس كورونا، حسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت عن مكتب الوزيرة.

وينتظر أن تخفف السلطات الإسرائيلية بدءا من يوم غد الاثنين القيود التي فرضت سابقا للحد من تفشي الوباء، مع ظهور مؤشرات على تراجع الموجة الحالية التي تسبب فيها الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وفي أستراليا، قال رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم الأحد إن قرار إعادة فتح حدود البلاد أمام السياح الدوليين قد لا يكون بعيدا، مضيفا أن البرلمان سيناقش الأمر هذا الأسبوع.

وفي أميركا اللاتينية، على الرغم من تراجع وتيرة الوباء في عدد من الدول، فإن البرازيل لا تزال تسجل مستويات مرتفعة من الإصابات والوفيات.

وفي الولايات المتحدة يستمر تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعدما تجاوزت قبل أسابيع مليون إصابة في يوم واحد، في حين تشهد إحصاء ما يزيد على 2500 ألف وفاة يوميا.

الدول العربية

عربيا، استمر تراجع الإصابات في بعض دول الخليج بخاصة قطر، وظلت الإصابات مستقرة عند أكثر من ألفي حالة في مصر، في حين شهدت فلسطين أمس السبت أكثر من 3 آلاف إصابة.

وأعلنت السلطات في تونس مساء أمس السبت عن 20 حالة وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا.





منشأ كورونا

من جهة أخرى، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس السبت أنه التقى رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ وبحث معه مسألة كورونا، خاصة التحقيق الذي لا يزال متعثرا بشأن منشأ الوباء.

وقال غيبريسوس إنه وتشيانغ بحثا ضرورة التعاون بشكل وثيق أكثر لتحديد أصول الفيروس بالاستناد إلى العلم والأدلة.

والعام الماضي أجرت الصين ومنظمة الصحة العالمية تحقيقا مشتركا خلص إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يكون فيروس كورونا انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط، ورأى أن نظرية تسرب الفيروس من مختبر صيني "مستبعدة بدرجة كبيرة".