في ذكرى ميلاد صاحب "شخصية مصر".. كيف تنبأ جمال حمدان بأزمة مياه النيل؟

القاهرة – "إن مصر تجتاز اليوم أخطر عنق زجاجة، وتدلف أو تساق إلى أخطر مرحلة في تاريخها الحديث، وربما القديم كله، إن هناك انقلابا تاريخيا في مكان مصر ومكانتها، نراه جميعا رأي العين، ولكننا فيما يبدو متفاهمون في صمت على أن نتعامى عنه ونتحاشى أن نواجهه وجها لوجه، ونفضل أن ندفن رؤوسنا دونه في الرمال".

هكذا حذر المفكر المصري جمال حمدان في كتابه الشهير "شخصية مصر" من الخطر المحدق بهذا البلد ومكانته، وهي التحذيرات التي يستدعيها البعض الآن في ظل أزمة مصيرية في الصراع للحفاظ على الحقوق التاريخية بمياه نهر النيل، في مواجهة مخاطر محتملة لهذا السد الذي توشك إثيوبيا إكمال بنائه وتشغيله.

وحمدان كاتب موسوعي توفي عام 1993 في ظروف غامضة، وكان من المدافعين عن هوية مصر والقضايا العربية، وعلى رأسها الفلسطينية، وصدر له 39 كتابا و79 بحثا علميا ومقالة، لكن تظل أشهر أعماله كتاب "شخصية مصر.. دراسة في عبقرية المكان" الذي يقع في 4 أجزاء تضم 4 آلاف صفحة من القطع الكبير، وصدر على مدى 10 سنوات كاملة.

ومازالت أفكار حمدان حية يتداولها مواطنوه في مناسبات عدة، وفي معرض الكتاب العام الماضي تم اختياره شخصية العام. وفي حوار تلفزيوني قبل سنوات، أعرب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن إعجابه بكتابات حمدان خاصة "شخصية مصر".

شخصية مصر

في هذا الكتاب الذي صدرت أولى طبعاته عام 1967، يؤكد حمدان السبق الحضاري لبلاده وأنها أم الدنيا والوطن الأول للحضارة، كما أن سكانها أول من عمروا الأرض وقدموا أول منجزات التقدم وأولها ورق الكتابة.

وفي فصل خصصه للشخصية الإستراتيجية ذكر أن لمصر خاصية مميزة هي أنها "كانت دائما قطب قوة وقلب إقليم" مضيفا أنها "حتى وهي مستعمرة محتلة، ومهما كانت أوضاعها الداخلية، فقد كانت مصر -للغرابة والدهشة- مركز دائرة ما وليست على هامش دائرة أخرى.. ولا شك أن هذه الصفة الجوهرية ترتد إلى جذور جغرافية أصيلة وكامنة".

ويرى أن مصر "أصبحت مفتاح العالم العربي، إن سقطت سقط، وإذا فتحت فتح. ولذا كان الاستعمار يركز دائما ضربته الأولى والقصوى على مصر، ثم ما بعدها فسهل أمره. وهو ما أدركته وفشلت فيه الصليبيات وتعلمه الاستعمار الحديث".

نبوءات

تقول جريدة الأهرام الرسمية إن حمدان كان عالما ينفذ لعمق الماضي والحاضر ويستشرف المستقبل ولا يكتفي بالقشور، وهكذا توالت نبوءاته، حيث تنبأ عام 1968 بتفكك الاتحاد السوفياتي وهو ما حدث بالفعل عام 1991، وفي كتابه "بترول العرب" تنبأ بزحف الاستعمار الغربي لاستغلال النفط العربي، كما تنبأ بالصراع على مياه نهر النيل بين مصر وإثيوبيا، كما أن له توقعات بتفكك الولايات المتحدة الأميركية وانتهاء هيمنتها الدولية.

وفي كتابه "قناة السويس نبض مصر" (1975) ذكر حمدان أن "قناة السويس هي نبض مصر، والقلب النابض في النظام العالمي، وهي مركز النقل الأول إلى أوروبا" ودعا إلى توسيعها "حتى تكون مصلا مضادا لوباء الناقلات العملاقة".

وفي حفل افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة في أغسطس/آب 2015، أشار السيسي إلى حمدان قائلا "ها هي نبوءة جمال حمدان تتحقق".

كما أن لحمدان نبوءات كثيرة وردت بمذكراته التي عُني بجمعها ونشر بعضها أخوه الباحث عبد الحميد صالح، في كتاب صغير بعنوان "جمال حمدان: صفحات من أوراقه الخاصة (مذكرات في الجغرافيا السياسية)".

نهر النيل

حظي نهر النيل باهتمام واسع من حمدان بوصفه شريان حياة مصر والمصريين، كما كان له نصيب كبير من توقعات حمدان لكنها كثيرا منها يميل إلى التشاؤم كما يرى البعض.

يتوقع حمدان مستقبل بلاده بالقول "مصر اليوم: إما القوة أو الانقراض، إذا لم تتحرك لتكون قوة عظمى تسود المنطقة بأثرها فسوف يتداعى عليها الجميع يوما ما، أعداء وأشقاء وأصدقاء أقربين وأبعدين".

ومع التطورات السلبية في مفاوضات سد النهضة، يتداول مغردون مقاطع من توقعات حمدان عن نهر النيل، أشهرها ما ذكره عن حصة بلاده من مياهه بقوله "لقد ظهر لمصر منافسون ومطالبون ومدّعون هيدرولوجيا. كانت مصر سيدة النيل، بل مالكة النيل الوحيدة، الآن فقط انتهى هذا إلى الأبد، وأصبحت شريكة محسودة ومحاسبة ورصيدها المائي محدود وثابت وغير قابل للزيادة، إن لم يكن للنقص، والمستقبل أسود".

ويبلغ حمدان ذروة التشاؤم فيقول "سيأتي اليوم الذي تطرد فيه الزراعة تماما من أرض مصر، لتصبح كلها مكان سكن، دون مكان عمل، أي دون عمل، أي دون زراعة، أي دون حياة أي موت، لتتحول في النهاية من مكان سكن على مستوى الوطن إلى مقبرة بحجم دولة".

النهضة مجددا

بعد عقود من تحذيرات حمدان مما سماه "المستقبل الأسود لنهر النيل في مصر" يعيش المصريون حالة قلق للأخبار الواردة من إثيوبيا عن الملء الثالث لسد النهضة.

حيث أوردت وسائل إعلام محلية مؤخرا اعتزام السلطات الإثيوبية إزالة 17 ألف هكتار (40 ألف فدان) من الغابات بمحيط سد النهضة في فبراير/شباط الجاري، استعدادا لعملية "الملء الثالث" لبحيرة السد.

ووفق مسؤولين مصريين، يواجه قطاع المياه في البلاد تحديات كبيرة، أهمها محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فالاحتياجات المائية تبلغ نحو 114 مليار متر مكعب سنويا بعجز يقدر بنحو 54 مليارا، ويتم سد تلك الفجوة بإعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يؤكد أن مصر تمر فعلا بمرحلة "عنق زجاجة" هي الأخطر في تاريخها الحديث، كما أشار حمدان قبل عقود.

ووسط تأزم مفاوضات السد، وخلال لقاء مع نظيره السنغالي الأسبوع الماضي بالقاهرة، أكد السيسي أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وفقا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن بهذا الشأن، في إطار زمني مناسب ومن دون أي إجراءات منفردة، موضحا أن رؤية مصر مستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعا لشعوب دول حوض النيل.

وفي بيان غير معتاد الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن بلاده "تبدي اهتماما باستئناف المفاوضات في أقرب وقت، بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف" آخذا في الاعتبار ما تعانيه مصر من "ندرة المياه، واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل التي يُعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق".

الحريات مشكلة

كان حمدان يرى أن غياب الحريات والديمقراطية سبب تراجع مصر ومشكلتها الحقيقية، حيث يقول "لا السكان ولا الفقر ولا حتى الاستعمار في الماضي أو إسرائيل أو البترول العربي في الحاضر هي المشكلة الأم في كيان مصر، وإنما مشكلة المشاكل وقضية القضايا هي قضية الديمقراطية الدكتاتورية أو نظام الحكم المطلق" وهي "أصل مشكلة مصر كلها".

ويرى أن من أخطر عيوب مصر أنها تسمح للرجل العادي المتوسط، بل للرجل الصغير بأكثر مما ينبغي، وتفسح له مكانا أكبر مما يستحق، الأمر الذي يؤدي إلى الركود والتخلف وأحيانا العجز والفشل والإحباط، ففي حين يتسع صدر مصر برحابة للرجل الصغير والقميء، فإنها على العكس تضيق أشدَّ الضيق بالرجل الممتاز.

ولد حمدان في 4 فبراير/شباط 1928 بمحافظة القليوبية، تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة، وعمل معيدا في قسم الجغرافيا، ثم حصل على درجة الدكتوراه من إنجلترا ليعود إلى حضن وادي النيل عام 1953.

كان يطمح في إنشاء مدرسة جغرافية حديثة تساير في نهجها المدارس الجغرافية الغربية التي تحول الجغرافيا من علم يدرس تضاريس الأرض والمناخ، إلى جغرافيا تاريخية وبشرية وأنثروبولوجية وجيولوجية واجتماعية واقتصادية وسياسية.

عام 1959 فاز حمدان بجائزة الدولة التشجيعية عن كتبه الثلاث "جغرافيا المدن، المظاهر الجغرافية لمجموعة المدينة، دراسات عن العالم العربي" وعرف بتأييده للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومعاداته للحركة الصهيونية.

تعرض للاضطهاد بالجامعة من رؤسائه، فاستقال من مناصبه الأكاديمية احتجاجا على حرمانه من حقوقه، وقال جملته الشهيرة "شرط النجاح بمصر أن تكون اتباعيا لا ابتداعيا" وتفرغ لأبحاثه وكتاباته حتى توفي في ظروف غامضة يوم 17 أبريل/نيسان 1993.

وأشار الكاتب والباحث السيد رشاد (مؤلف كتاب "جمال حمدان خبيئة مصر) إلى أن حمدان كان لابد أن يدفع ثمن سباحته ضد تيار النفاق والعبث، وكان طوال عمره هدفا لكثير من المؤامرات التي بدأت بطرده من الجامعة واستمرت بعد رحيله بتجاهل آرائه وأفكاره.

وفي ندوة قبل سنوات بعنوان "جمال حمدان في ذاكرة الوطن" أكد رشاد أن إحياء مشروع حمدان الفكري في مصر والعالمين العربي والإسلامي هو الواجب الثقافي الذي غفل عنه الكثيرون، باستثناءات محدودة ومحترمة ربما لمشقته أو صعوبة البحث فيه.