سوريا.. محتجون في السويداء يقطعون الطرق ويهتفون ضد النظام

تظاهر أهالي عدة قرى وبلدات في محافظة السويداء جنوب سوريا صباح اليوم الأحد، احتجاجا على قرارات النظام رفع الدعم عن بعض السلع، مما دفع النظام لإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية.

📹 احتجاجات شعبية و دعوة إلى اعتصام مفتوح وسط مدينة السويداء#هيجاء_البطون_الجائعة pic.twitter.com/wSPddFliUy — خــاڵـــد مـــﺣ͠ــمـــد شــمـيطي 🕊️ (@abualisar18) February 6, 2022

وانتقل المحتجون من أمام مقام عين الزمان إلى ساحة السير في مركز مدينة السويداء، وسط هتافات تندد بسياسة السلطة التي أدت لتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، مما زاد من إفقار السكان وتجويعهم، بحسب قولهم.

صرخة من مدينة #السويداء: ولادنا ماتت من الجوع والبرد ! pic.twitter.com/qWYT5uQJis — السويداء 24 (@suwayda24) February 6, 2022

كما قطع المحتجون الطرق مؤقتا بإطارات مشتعلة عند بعض الساحات الرئيسية، مع استمرار قطع طريق دمشق السويداء.

صور تظهر احتجاجات الأهالي في مدينة #السويداء رفضاً لقرارات النظام الأخيرة.#MMC pic.twitter.com/Ul5C8HDRZ9 — المركز الإعلامي العام MMC (@MMCSYR) February 6, 2022

ومع اتساع الاحتجاجات، أكد ناشطون وصول تعزيزات من جيش النظام، وانتشار عناصر من قوات الأمن على أسطح المباني الحكومية في مركز مدينة السويداء.