سياسة|سوريا

سوريا.. محتجون في السويداء يقطعون الطرق ويهتفون ضد النظام

محتجون في بلدة القريّا يقطعون الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة السويداء (مواقع التواصل)
6/2/2022

تظاهر أهالي عدة قرى وبلدات في محافظة السويداء جنوب سوريا صباح اليوم الأحد، احتجاجا على قرارات النظام رفع الدعم عن بعض السلع، مما دفع النظام لإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية.

وانتقل المحتجون من أمام مقام عين الزمان إلى ساحة السير في مركز مدينة السويداء، وسط هتافات تندد بسياسة السلطة التي أدت لتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، مما زاد من إفقار السكان وتجويعهم، بحسب قولهم.

كما قطع المحتجون الطرق مؤقتا بإطارات مشتعلة عند بعض الساحات الرئيسية، مع استمرار قطع طريق دمشق السويداء.

ومع اتساع الاحتجاجات، أكد ناشطون وصول تعزيزات من جيش النظام، وانتشار عناصر من قوات الأمن على أسطح المباني الحكومية في مركز مدينة السويداء.

المصدر : وكالة سند