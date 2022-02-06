أزمة أوكرانيا.. مناورات بحرية في المتوسط والأسود وتحذيرات أميركية من غزو روسي في أي لحظة

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن التحرك العسكري الروسي ضد أوكرانيا يمكن أن يحدث في أي لحظة، وذلك بالتزامن مع مناورات حربية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في البحر الأبيض المتوسط وأخرى روسية في البحر الأسود.

وأضاف سوليفان أن روسيا جهزت القدرات اللازمة لشن عملية عسكرية كبيرة ضد أوكرانيا، مؤكدا أن واشنطن تكثف جهودها لإعداد الرد على التصعيد الروسي إلى جانب حشد الحلفاء ودعم أوكرانيا.

وقد وضعت مجموعة حاملة طائرات أميركية تحت قيادة حلف الناتو العملياتية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي، وذلك للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة، وبالتزامن مع اتهامات غربية لروسيا بالاستعداد لغزو أوكرانيا.

وتهدف مناورات "نبتون سترايك 22 " (Neptune Strike 22) التي خُطط لها منذ 2020، لتعزيز القدرة على التعاون والاندماج بشكل فعال. وتشارك في المناورات حاملتا طائرات و15 سفينة و90 طائرة حربية وقوات من 28 دولة في حلف الناتو.

ولم يتأخر الرد الروسي على تحركات الناتو شرقي المتوسط، حيث أطلقت موسكو اليوم الأحد مناورات في البحر الأسود لضمان سلامة الملاحة.

وقال أسطول البحر الأسود الروسي إن التدريبات تضمنت مواقع الرادار الثابتة والمتحركة في شبه جزيرة القرم، وعملت أطقم القتال على توفير التوجيه الملاحي للسفن في عرض البحر.

وفي ذات السياق، نشرت الولايات المتحدة مقاتلات "إف 15" (F 15) الاعتراضية في إستونيا لمراقبة تحركات الطيران الروسي في الجناح الشرقي للناتو، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

كما قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إن ألمانيا تدرس إرسال قوات إضافية إلى ليتوانيا مع استمرار تزايد التوتر بشأن الحشود العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا.





سيناريو حرب

وقد أعلن مسؤولون أميركيون أن الاستخبارات الأميركية تعتقد أن روسيا تكثف استعداداتها لغزو واسع النطاق لأوكرانيا، وأنه بات لديها بالفعل 70% من القوة اللازمة لتنفيذ عملية كهذه.

وحشدت موسكو 110 آلاف جندي على حدود أوكرانيا، ويمكن أن تكون لديها القدرة الكافية لشن هجوم في غضون أسبوعين، وفقا لهؤلاء المسؤولين الذين أبلغوا بذلك الأعضاءَ المنتخبين في الكونغرس الأميركي والشركاء الأوروبيين للولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة.

وأشار هؤلاء إلى أن الاستخبارات الأميركية لم تحدد إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الانتقال إلى الهجوم أم لا، وأنه يريد أن تكون كل الخيارات الممكنة موجودة أمامه، من الغزو الجزئي لجيب دونباس الانفصالي إلى الغزو الكامل.

وحذروا من أن النزاع ستكون له كلفة بشرية كبيرة في ظل احتمال تسببه في مقتل ما بين 25 و50 ألف مدني، وما بين 5 آلاف و25 ألف جندي أوكراني، وما بين 3 آلاف و10 آلاف جندي روسي، كما يمكن أن يتسبب في تدفق مليون إلى 5 ملايين لاجئ بشكل رئيسي إلى بولندا.





وشدد المسؤولون على أن الاستخبارات الأميركية تعتقد أن بوتين لم يتخذ قرارا نهائيا بغزو أوكرانيا، لكن صور الأقمار الصناعية تُظهر أنه جمع كل ما يحتاجه للقيام بما قال المسؤولون إنه سيشكل أكبر عملية عسكرية في أوروبا منذ عام 1945.

ووصف ديمتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة التحذيرات الغربية من غزو روسي قريب لأوكرانيا والإطاحة بحكومتها في يومين؛ بأنها جنون وذعر، على حد تعبيره.

وفي تعليقه على التقييمات الاستخباراتية والعسكرية الأميركية التي نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) عن مسؤولين مطلعين، كتب بوليانسكي في صفحته على تويتر "الجنون والذعر لا يزالان مستمرين"، وفق ما نقلته قناة روسيا اليوم.

وقد اعتبرت الرئاسة الأوكرانية اليوم الأحد أن فرص إيجاد "حل دبلوماسي" للأزمة مع روسيا "أكبر بكثير" من التصعيد العسكري.