خطوة لاقت ترحيبا.. حرس السواحل الفلبيني يسمح للمسلمات فيه بارتداء الحجاب

أقرّت قوات حرس السواحل الفلبينية ارتداء المجندات المسلمات في صفوفها الحجاب، ونشرت على موقعها الإلكتروني صورا توضيحية للحجاب وتصميمه الذي اشترط أن يكون من القطن أو الحرير، وأن يكون لونه أزرق داكنا أو أسود.

وحسب القرار، فيمكن للمسلمات المنضمات لهذه القوة المهمة في حراسة الحدود البحرية لأرخبيل الفلبين أن يرتدين الحجاب خلال قيامهن بواجبهن.

وأبدى بيان من حرس الحدود تفهمه لمكانة الحجاب في حياة المسلمات، وحكمه الشرعي في دين الإسلام.

PCG APPROVES INCLUSION OF 'HIJAB' IN THE UNIFORM OF FEMALE MUSLIM PERSONNEL

The @coastguardph has approved the inclusion of 'HIJAB' in the uniform of female Muslim Coast Guard personnel effective on 25 January 2022. pic.twitter.com/OoSqZK6Mab

— Philippine Coast Guard (@coastguardph) February 3, 2022