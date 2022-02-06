تقرير أممي سري: بيونغ يانغ طورت برامجها النووية والصاروخية وحققت أرباحا من الهجمات الإلكترونية

قال مقتطف من تقرير سري للأمم المتحدة -اطلعت عليه رويترز أمس السبت- إن كوريا الشمالية واصلت تطوير برامجها النووية والصاروخية الباليستية خلال العام الماضي، كما مثلت الهجمات الإلكترونية على منصات العملات المشفرة مصدرا مهما للإيرادات لبيونغ يانغ.

وقُدم هذا التقرير السنوي -الذي نشرت وكالة رويترز مقتطفاته- لمراقبي العقوبات المستقلين مساء الجمعة إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وقال المراقبون إنه "رغم عدم تسجيل تجارب نووية، أو إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، فقد استمرت كوريا الديمقراطية الشعبية في تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية".

ويحظر مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة على كوريا الشمالية إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية.

وقال التقرير إن "صيانة وتطوير البنية التحتية النووية والصاروخية لكوريا الديمقراطية استمر، كما واصلت كوريا الديمقراطية الشعبية السعي للحصول على المواد والتكنولوجيا والمعرفة الفنية لهذه البرامج في الخارج، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية والبحث العلمي المشترك".

وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية منذ عام 2006، وعززها مجلس الأمن على مر السنين في محاولة لاستهداف تمويل برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وأشار مراقبو العقوبات إلى وجود "تسارع ملحوظ" في اختبار بيونغ يانغ للصواريخ.

وقالت الولايات المتحدة ودول أخرى الجمعة الماضي إن كوريا الشمالية قامت بتسع عمليات إطلاق صواريخ باليستية في يناير/كانون الثاني الماضي، وإن ذلك كان أكبر عدد في شهر واحد في تاريخ برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بالبلاد.

وبيّن مراقبو العقوبات أن "كوريا الديمقراطية الشعبية أظهرت قدرات متزايدة على الانتشار السريع وإمكانية التحرك بشكل واسع (بما في ذلك في البحر) وتحسين مرونة قواتها الصاروخية".

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق.

وقال المراقبون إن "الهجمات الإلكترونية -لا سيما على أصول العملات المشفرة- ما زالت تمثل مصدرا مهما للدخل" لكوريا الشمالية، وإنهم تلقوا معلومات تفيد بأن متسللين كوريين شماليين استمروا في استهداف المؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة والبورصات.

وأضاف التقرير أنه "وفقا لإحدى الدول الأعضاء فقد سرق عملاء إلكترونيون تابعون لكوريا الديمقراطية الشعبية أكثر من 50 مليون دولار بين عام 2020 ومنتصف 2021 من 3 منصات على الأقل للعملات المشفرة في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا".

وأشار المراقبون أيضا إلى تقرير صدر الشهر الماضي عن شركة "تشين أناليسيز" للأمن الإلكتروني جاء فيه أن كوريا الشمالية شنت ما لا يقل عن 7 هجمات على منصات العملات المشفرة أسفرت عن حصولها على ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية العام الماضي.

وقال مراقبو عقوبات الأمم المتحدة في عام 2019 إن كوريا الشمالية حققت ما يقدر بملياري دولار لبرامج أسلحة الدمار الشامل باستخدام هجمات إلكترونية واسعة النطاق ومتطورة بشكل متزايد.