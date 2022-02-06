اليمن.. معارك عنيفة في حرض بحجة والتحالف يستهدف مواقع للحوثيين بمناطق مختلفة

قالت مصادر عسكرية يمنية إن معارك وصفتها بالأعنف تدور بين قوات الجيش والحوثيين في مدينة حَرَضْ بمحافظة حجة (شمال غربي اليمن)، في حين شنّ التحالف الذي تقوده السعودية ضربات جديدة على مواقع للحوثيين بمناطق عدة.

وأضافت المصادر العسكرية اليمنية أن المعارك في مدينة حجة ترافقت مع استمرار الجيش في التوغل في أحياء المدينة.

وتابعت أن الحوثيين أطلقوا صواريخ باليستية استهدفت جنوب حرض، قي حين توغلت قوات الجيش من الجهتين الجنوبية والغربية للمدينة.

وذكرت المصادر نفسها أن الحوثيين يعمدون إلى تفجير المباني بعد الانسحاب منها لعرقلة تقدم الجيش، مشيرة إلى أن قوات الجيش تصدّ بين حين وآخر هجمات الحوثيين محاولة فك الحصار عن المدينة.

وبالتوازي مع اشتداد المعارك في حرض، دعا قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح الحوثيين للاستسلام، مؤكدا أنهم محاصرون بالكامل في المدينة.

وكانت مصادر في الجيش اليمني تحدثت في وقت سابق عن مقتل عشرات من المسلحين الحوثيين المتحصنين في مدينة حرض جراء قصف مدفعي وغارات للتحالف.

ويأتي اشتعال جبهة حرض في حجة بعد استعادة ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات مديريتي سعيلان وبيحان، وهما آخر معقلين كانا للحوثيين في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، وبعد طرد الحوثيين من مناطق عدة جنوبي محافظة مأرب التي تقع شرق صنعاء.





ضربات جديدة للتحالف

ميدانيا أيضا، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية مساء أمس السبت أنه نفذ 21 ضربة جوية جديدة ضد الحوثيين في محافظتي حجة ومأرب.

وقال التحالف إن هذه الضربات أسفرت عن قتلى في صفوف الحوثيين فضلا عن تدمير 13 آلية عسكرية.

وكان المتحدث باسم التحالف تركي المالكي قال إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المدنيين تجنب استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض في حجة بدءا من فجر أمس السبت حتى إشعار آخر لأنها تقع ضمن منطقة العمليات، مؤكدا أن أي تحركات على هذه الطرق ستكون عرضة للاستهداف.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام حوثية بأن طيران التحالف شن الليلة الماضية 8 غارات على ضواحي صنعاء، مشيرة إلى غارات أخرى على محافظات حجة وصعدة والجوف (شمال) ومأرب (وسط).

ويعيش اليمن حربا مستمرة منذ نحو 8 سنوات، وقد شهد القتال تصاعدا في الأسابيع الماضية، وأخيرا استهدف الحوثيون الإمارات بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية بعد تكبدهم خسائر في محافظتي مأرب وشبوة.