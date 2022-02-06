شكلت لجنة من 7 رؤساء لحسم العلاقة مع إسرائيل.. القمة الأفريقية تختتم أعمالها بالدعوة لتحقيق حل الدولتين

دعا البيان الختامي للقمة الأفريقية الـ 35 إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن نبذ العنف لا يتحقق إلا بحل الدولتين، وذلك بعد تعليق الوفود المشاركة قرار منح إسرائيل صفة المراقب في الاتحاد الأفريقي.

وفي المؤتمر الصحفي الختامي للقمة اليوم الأحد في أديس أبابا، قال الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي، رئيس السنغال ماكي سال، إن النقاش حول إسرائيل يثير الانقسام بين بلدان القارة، ولذلك فقد اقترح إحالته إلى لجنة ستقوم بالبحث عن حل توافقي، وفق تعبيره.

وقرر الاتحاد تشكيل لجنة من 7 رؤساء دول، بينهم رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، لبحث مسألة انضمام إسرائيل إلى الاتحاد بصفة مراقب.

وبجانب الجزائر، تضم اللجنة -التي تشمل تركيبتها دولا مؤيدة وأخرى معارضة لمنح إسرائيل صفة المراقب- رؤساء السنغال والكاميرون والكونغو الديمقراطية ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا.





وكان أمس قد شهد خلافات علنية بين أعضاء الاتحاد بشأن علاقة التكتل بإسرائيل، حيث دافع رئيس الاتحاد موسى فكي عن موافقته من جانب واحد العام الماضي على قبول طلب إسرائيل الحصول على صفة مراقب.

وترفض هذا القرار دول عدة من بين الأعضاء بالاتحاد، منها جنوب أفريقيا والجزائر ونيجيريا والتكتل الإقليمي للجنوب الأفريقي، في وقت تؤيده مجموعة أخرى من الدول الأعضاء.

وقد أكد مصدر دبلوماسي أفريقي للجزيرة أن المباحثات بين القادة بشأن قرار منح إسرائيل صفة المراقب لم تفض إلى قرار حاسم، وتطلبت مزيدا من المشاورات.

وأكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور -في مقابلة مع الجزيرة- أن بلادها تعارض منح إسرائيل صفة المراقب، وقالت إن الاتحاد قرر تعليق الفصل بهذه المسألة وتشكيل لجنة لبحثها "حفاظا على وحدة الاتحاد بسبب اختلاف آراء الدول الأعضاء.

وأصدرت القمة في ختام أعمالها تقريرا بعنوان "الوضع العام في الشرق الأوسط وفلسطين" شدد على ضرورة توفير الحماية الدولية لأرض فلسطين وشعبها، تمهيدا لإنهاء الاحتلال والحفاظ على فرصة حل الدولتين عملا بقرارات مجلس الأمن الدولي.