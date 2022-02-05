اليمن.. التحالف يشن ضربات جديدة ويعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف للحوثيين في صنعاء

أعلن التحالف في اليمن بقيادة السعودية -اليوم السبت- بدء عملية عسكرية ضد الحوثيين في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، في حين أكدت الجماعة تعرّض مطار صنعاء للقصف.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف إنه "بدأ تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات (لم يذكرها)".

وأضاف أن "العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلن التحالف أمس الجمعة شن سلسلة غارات على صنعاء، استهدفت محيط المطار ومنطقة النهدين في مديرية السبعين.

من جهته، قال الجيش اليمني إنه طوق مدينة حَرَض التابعة لمحافظة حَجّة شمال غرب اليمن، بعد عملية عسكرية تمكنت خلالها من السيطرة على بعض المناطق، منها معسكر تابع لحرس الحدود.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن قوات الجيش شنت هجوما من محورين بدعم التحالف، تمكنت خلاله من حصار المدينة التي يتمركز بها مسلحو الحوثيين.

غارات على المطار

وكانت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أوردت في خبر عاجل عبر تويتر، أن "طيران التحالف شن 4 غارات على مطار صنعاء الدولي"، دون تفاصيل أخرى.

وصعّد الحوثيون في الفترة الأخيرة هجماتهم الصاروخية على مواقع ومنشآت في السعودية والإمارات، بينما كثف التحالف ضرباته الجوية على أهداف للحوثيين في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى.