الهند.. احتجاجات تندد بالاعتداء على رئيس أحد أكبر الأحزاب المسلمة قبيل الانتخابات المحلية

تظاهر أمس الجمعة آلاف الهنود في عدة مدن، بمن فيهم مؤيدو حزب مجلس اتحاد المسلمين في عموم البلاد، استنكارا لهجوم تعرض له رئيس الحزب أسد الدين أويسي الخميس، وكان أول المتظاهرين بعض سكان مدينة حيدر آباد الذين تجمعوا في ساحة مبنى المنارات الأربع (تشاريمنار) التاريخية، وسط انتشار أمني كثيف.

وكان رئيس حركة الجبهة الشعبية أنيس أحمد قد طالب حكومة ولاية أوتار براديش بالتحقيق وملاحقة المتورطين في الاعتداء المسلح على البرلماني أويسي، الذي تعرض له في الطريق السريع أثناء عودته من حملة انتخابية في هذه الولاية جنوب شرق نيودلهي، حيث أصابت سيارته بضع رصاصات.

وأثارت الحادثة اهتماما واسعا في الإعلام الهندي، وطالب أويسي مفوضية الانتخابات بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، محملا حكومة الولاية وحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مسؤولية الكشف عن الملابسات.

وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها التي تستهدف شخصية سياسية مسلمة يحظى حزبها بحضور برلماني وشعبي بارز، في خضم تصاعد التحريض السياسي والشعبي ضد المسلمين من قبل تيارات هندوسية.

We strongly condemn the cowardly attack on our party @aimim_national supremo Janaab @asadowaisi sahab. May allah protect our beloved leader. @imtiaz_jaleel @DrGaffarQuadri @warispathan @SyedMoin9890 pic.twitter.com/f2OPjk8Etr

وقد اعتقلت الشرطة متهمين اثنين، ونقلت شبكة "إن دي تي في" (NDTV) أن أحدهما متهم بجناية سابقة، وهو عضو بمنظمة يمينية هندوسية، والثاني مزارع ليس في سجله أي جنايات سابقة.

وقالت الشرطة إن كلا المتهمين قالا إنهما هاجما أويسي رفضا لبعض تصريحاته السياسية وأخيه أكبر الدين أويسي.

وعثرت الشرطة قرب موقع الهجوم على مسدس يعتقد أنه استخدم في إطلاق الرصاص، كما تبحث الشرطة عن الذين باعوا ذلك المسدس.

وسيسجن المتهمان أسبوعين على ذمة التحقيق، في وقت تحدث أسد الدين عن 3 أو 4 أشخاص أطلقوا عليه 3 أو 4 رصاصات، لكنه نجا من الحادثة وترك سيارته لينتقل إلى سيارة أخرى أقلته من موقع الحادثة.

وأعلنت الحكومة أنها ستوفر لأسد الدين أويسي فريق حماية من 36 عنصرا أمنيا بعد دراسة مستوى التهديد، لكن أويسي رفض الحماية قائلا إنه لا يريد معاملته بشكل مختلف عن المواطنين وإنه لن يظل صامتا، مطالبا بالعدالة ومحاكمة من هاجموه، وبأن تنهي الحكومة مسلسل خطاب الكراهية والتطرف.

وأضاف أويسي أن من أطلق النار يعودون لمجموعة "دارما سانساد" وأنهم نظموا اجتماعا وتحدثوا فيه عن قتله، متسائلا في تصريحات صحفية عن عدم ملاحقة الحكومة لمثل هؤلاء.

وأوضح أنه طالب البرلمان منذ عام 2015 بتأسيس مجموعة خاصة لمواجهة التطرف بين جميع أتباع الأديان، مشيرا إلى أن مهاتما غاندي واثنين من رؤساء الوزراء السابقين قتلوا بسبب "توجهات متطرفة".

Many people are behind them (shooters). A so-called 'dharma sansad' was recently held in Prayagraj where people stood up & talked about killing me. Why isn't the govt acting against these elements?: AIMIM MP Asaduddin Owaisi over attack on his vehicle in UP pic.twitter.com/EpSBnyS8nP

— ANI (@ANI) February 4, 2022