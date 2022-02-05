أمير قطر يلتقي ولي عهد أبو ظبي على هامش أولمبياد بكين

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعددا من القادة والرؤساء، خلال مأدبة غداء أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ لرؤساء الوفود التي شاركت في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

والتقى أمير قطر على هامش المأدبة أيضا اليوم السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء باكستان عمران خان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال الشيخ تميم، في تغريدة على تويتر، إنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ فرص تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.