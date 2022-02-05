سياسة|قطر

أمير قطر يلتقي ولي عهد أبو ظبي على هامش أولمبياد بكين

أمير قطر مع ولي عهد أبو ظبي (وكالة الأنباء القطرية)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (وكالة الأنباء القطرية)
5/2/2022

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعددا من القادة والرؤساء، خلال مأدبة غداء أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ لرؤساء الوفود التي شاركت في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

والتقى أمير قطر على هامش المأدبة أيضا اليوم السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء باكستان عمران خان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال الشيخ تميم، في تغريدة على تويتر، إنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ فرص تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)