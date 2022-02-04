قال إن البلد تحول لجزيرة غير مستقرة وقدم مقترحه 4 مرات.. غضب بإسرائيل بعد إعلان غانتس تقديم عرض لمساعدة الجيش اللبناني

أوردت مصادر إعلامية إسرائيلية أن غضبا يسود أوساطا سياسية إسرائيلية بسبب تصريحات لوزير الدفاع بيني غانتس قال فيها إنه عرض تقديم مساعدة للجيش اللبناني.

ونقلت القناة العبرية 12 أن جهات سياسية إسرائيلية عليا عبرت عن الغضب بسبب هذه التصريحات التي وصفتها "بغير المنسقة والمستغربة"، نظرا لعلاقات الجيش اللبناني بحزب الله.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قال -في كلمة في مؤتمر دراسات الأمن لجامعة تل أبيب- إن لبنان تحول إلى جزيرة غير مستقرة، وإنه عرض المساعدة على لبنان 4 مرات، وكان آخرها الأسبوع الماضي عن طريق قائد قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

وذكر غانتس أنه يريد تقديم المساعدة للجيش اللبناني الذي يعاني من نقص أساسي في المعدات، في وقت يواصل فيه حزب الله تعزيز قوته بدعم مباشر من إيران.

الانتخابات النيابية

من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري -أمس الخميس- إنه لن يقبل بتأجيل الانتخابات النيابية ولو لدقيقة واحدة.

وأضاف بري الذي يتحالف حزبه -حركة أمل الشيعية- مع حزب الله في تصريحات لتلفزيون "إن بي إن" (NBN) اللبناني "إن ما يجمع المملكة العربية السعودية وإيران أكبر بكثير مما يفرقهما".

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم حزب الله إيهاب حمادة -أمس الخميس- إن الجماعة ملتزمة بوثيقة الوفاق الوطني من "دون أي زيادة أو نقصان".

وتستند وثيقة الوفاق الوطني إلى اتفاق الطائف الذي أبرم عام 1989 وأنهى الحرب الأهلية في لبنان.