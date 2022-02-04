فلسطين.. منظمة التحرير تعد باتخاذ "قرارات حاسمة" في اجتماع المجلس المركزي ودائرة المقاطعة تتسع

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد إن المجلس المركزي سيتخذ "قرارات حاسمة" في جلسته المنعقدة الأحد المقبل، كما أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية انسحابها من الاجتماع.

وذكر الأحمد (وهو قيادي في حركة فتح) لوكالة الأناضول إن المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير سيبحث قضايا العلاقة السياسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة، والمقاومة الشعبية الفلسطينية، والمصالحة، مؤكدا أن الاجتماع سيسفر عن "قرارات من شأنها إعادة تنظيم العلاقة الفلسطينية على كافة المستويات".

وأضاف أن اللجنة التحضيرية للمجلس أنهت كافة الترتيبات اللوجيستية، ووزعت الدعوات على كافة أعضاء المجلس المركزي (142 عضوا)، وسيفتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجلسة الافتتاحية بكلمة شاملة.

ولفت الأحمد إلى أن أعمال المجلس ستتواصل على مدار يومين في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال الأحمد "هناك من يقاطع الاجتماع، ولكنهم ينادون بتطبيق قراراته، هذا جميل؛ فهناك ما هو مفيد من عقد المجلس، تعالوا لنعمل سويا"، موضحا أن المجلس مستوفي النِصاب السياسي والقانوني رغم مقاطعة البعض.

وأشار الأحمد إلى أن الاجتماع مقتصر على أعضاء المجلس فقط، وأن ضيوف شرف سيحضرون الجلسة الافتتاحية، غير أنه لم تُوجَّه أي دعوة لحركتي الجهاد الإسلامي والمقاومة الإسلامية (حماس)، فهما لا تعترفان بالمجلس.

وأضاف القيادي في حركة فتح أنه "عقب عقد المجلس والانتهاء من ذلك، نأمل أن يكون هناك حوار ينهي الانقسام"، لكنه استدرك قائلا "من فعل الانقلاب عليه العودة عنه"، في إشارة إلى حركة حماس.

الصعيد الدولي

وقال الأحمد أيضا "نريد اعترافا متبادلا بيننا وبين إسرائيل، لا يمكن قبول الوضع الراهن؛ إسرائيل تمارس كل أشكال العنف والقتل والاستيطان، ونعترف بها وهي لا تعترف بنا، هذا غير مقبول، نريد دولة فلسطينية مستقلة حسب ما نصت عليه القرارات الدولية".

وبيّن القيادي في حركة فتح أن المجلس سيناقش سُبل تعزيز المواجهة عبر "تفعيل المقاومة الشعبية الفلسطينية في كافة الأراضي الفلسطينية"، مشددا على وجود إجماع ودعم دولي على شرعية المقاومة الشعبية.

وعن العلاقة مع الولايات المتحدة، قال الأحمد إن الإدارة الأميركية جددت تأكيد وعودها لكن هذا غير كاف، مطالبا بفتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وفَتْح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ووقف الاستيطان الإسرائيلي في كافة الأراضي الفلسطينية.

ولفت الأحمد إلى أن المجلس سيناقش قضية التطبيع العربي مع إسرائيل، مع تأكيد أهمية مبادرة السلام العربية كما وردت من دون أي تعديل.

مقاطعة المجلس

من ناحية أخرى، قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أمس الخميس -في بيان- إنه "في حالة الإصرار على الاستمرار في عقد المجلس المركزي من دون إجراء الحوار الوطني، فإن المبادرة الوطنية لن تشارك فيه، احتراما للإرادة الشعبية الطامحة إلى إصلاح منظمة التحرير".

ودعا البيان إلى تأجيل اجتماع المجلس المركزي، لحين البدء الفوري في حوار وطني شامل للتحضير لانعقاده.

وتأسست المبادرة الوطنية عام 2002 على يد شخصيات فلسطينية بارزة، بينها الراحل حيدر عبد الشافي في مدينة غزة، ومصطفى البرغوثي في الضفة الغربية.

والأحد الماضي قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير) مقاطعة اجتماع المجلس المركزي، رفضا لأي خطوات قد تعمق الانقسام.

وحذرت الجبهة -في بيان- من خطورة عقد الاجتماع من دون توافق، كونه يمثل تجاوزا للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة.