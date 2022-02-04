زيلينسكي: وقعنا مع تركيا اتفاقا لتوسيع إنتاج طائرات بيرقدار المسيرة في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده وتركيا وقعتا اتفاقية من شأنها أن توسع بشكل كبير إنتاج طائرات "بيرقدار" القتالية التركية المسيرة في أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي -عقب اجتماعه أمس الخميس في كييف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- أنه على ثقة من أن محادثاتهما ستؤدي إلى نتيجة عملية من شأنها أن تعزز أمن البلدين وأمن الطاقة.

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء مع أردوغان الاهتمام الخاص بالتعاون بين أوكرانيا وتركيا في صناعات الطيران والدفاع، وأن ذلك يمثل أولوية في الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وزير الدفاع الأوكراني والرئيس التنفيذي لشركة بايكار التركية يوقعان مذكرة تفاهم بشأن الطائرات المسيرة (رويترز)

المسيرات التركية في أوكرانيا

وأفاد مراسل الجزيرة في أوكرانيا بأنه منذ إدخال الطائرات التركية المسيرة في خدمة القوات المسلحة الأوكرانية فقد تم افتتاح فرع لإنتاج محركها في أوكرانيا.

وتستخدم المسيرات التركية في طلعات استكشافية على طول خط المواجهة في إقليم دونباس، الذي يشهد منذ عام 2014 نزاعا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا.

وكانت موسكو قالت سابقا إن استخدام القوات الأوكرانية الطائرة المسيرة التركية في العمليات القتالية بإقليم دونباس سيؤثر سلبا على الوضع في الإقليم.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وقّع وزير الدفاع الأوكراني أندري تاران والرئيس التنفيذي لشركة "بايكار" التركية للدفاع والطيران خلوق بيرقدار مذكرة تفاهم لإنشاء مركز للصيانة والتدريب على الطائرات المسيرة في أوكرانيا.