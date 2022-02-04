أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الشرطة في إسرائيل استخدمت برنامج "بيغاسوس" (Pegasus) -الذي طوّرته شركة "إن إس أو" (NSO) للأمن السيبراني- من أجل استخراج معلومات في ألفي عملية تحقيق أجرتها خلال السنوات السبع الماضية.

وأضافت أن لجنة قانونية وزارية ستنظر في الأمر بعد غد الأحد.

وتقدم محامو رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو -الذي يحاكم في 3 ملفات فساد- إلى المحكمة بطلب يدعو النيابة العامة للكشف عن كافة المعلومات التي حصلت عليها خلال التحقيق مع الشهود في هذه القضايا بواسطة برنامج "بيغاسوس".

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية بدأت فحص معلومات حول احتمال استخدام برنامج التجسس بيغاسوس لاستخراج معلومات من هاتف نقال خاص بأحد الأشخاص المتورطين في ملفات التحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو.

وأعلنت يهوديت تيروش من النيابة العامة بدء عملية فحص متعمقة بعد الادعاءات بهذا الخصوص.

ويستعد محامو الدفاع عن نتنياهو لتقديم طلب إلى المحكمة للتخلي عن شهادة أحد الشهود أو إعادة التحقيقات مع آخرين.

وفي الشريط الذي بثته "القناة 12" المحلية، يسمع رجال شرطة يناقشون التنصت على هاتف شلومو فيلبر، الحليف السابق لنتنياهو الذي أصبح شاهد دولة أو "شاهدا ملكا".

ويقول ضابط شرطة "يبدو الأمر غير قانوني"، في حين امتنع متحدث باسم الشرطة عن التعليق على التسجيلات التي نشرت في وقت متأخر أمس الأول الأربعاء، لكنه قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الشرطة الإسرائيلية ستتعاون بشكل كامل وشفاف" مع فريق تحقيق عيّنه المدعي العام.

ويواجه نتنياهو -الذي تولى رئاسة الحكومة لأطول فترة زمنية من عام 2009 حتى يونيو/حزيران الماضي- تهما بالفساد وخيانة الأمانة والاختلاس، لكنه دفع ببراءته، متهما القضاء بتدبير "انقلاب" ضده.