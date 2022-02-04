روسيا والصين تطالبان برد إيجابي على مطالب موسكو الأمنية وأردوغان يتهم الغرب بعرقلة مسار الحل بشأن أوكرانيا

طالبت روسيا والصين اليوم الجمعة الغرب برد إيجابي على مطالبة موسكو بضمانات أمنية، واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوى الغربية بعرقلة مسار حل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

ففي ختام قمة جمعت في بكين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتركزت على العلاقات الثنائية والتوتر بين روسيا والغرب، أصدر الجانبان بيانا طالبا فيه بوقف استمرار تمدد حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في إشارة إلى خطط لضم أوكرانيا ودول أخرى بأوروبا الشرقية للحلف، كما طالبا الناتو بالتراجع عما وصفتاه بمقاربات الحرب البادرة.

وفي البيان نفسه، قالت الصين إنها تتفهم وتؤيد المقترحات التي قدمتها روسيا بشأن الضمانات الأمنية طويلة الأجل في أوروبا، وطالب الطرفان واشنطن بالرد الإيجابي على المبادرة الروسية، والتخلي عن خطط نشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوروبا.

وانتقدت الصين وروسيا ما وصفتاه بالتأثير الأميركي السلبي في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وقالتا إن رغبة واشنطن في نشر صواريخ في آسيا وأوروبا تزيد المخاطر الأمنية وتقوض الاستقرار.

وأعرب الجانبان أيضا عن قلقهما إزاء تقدم الخطط الأميركية لتطوير دفاع صاروخي عالمي ونشر عناصره في مناطق مختلفة من العالم، محذرين من أن انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية يؤدي إلى تنامي التوتر وانعدام الثقة.

وندد البلدان بتحالف "أوكوس" بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، مؤكدين أن كلا منهما يدعم السياسة الخارجية للبلد الآخر.

وشدد بيان القمة الصينية الروسية على أن تايوان جزء من الصين، وأكد البلدان معارضتهما استقلال الجزيرة بأي شكل من الأشكال.

جلسة محادثات بين الرئيسين الصيني والروسي (الفرنسية)

مستوى غير مسبوق

وفي تصريحات من بكين، قال الرئيس الروسي إن مستوى العلاقات بين روسيا والصين غير مسبوق، ورأى أن العلاقات بين البلدين خير مثال على ما يجب أن تكون عليه العلاقات الثنائية بين الدول.

وكشف بوتين عن أن لدى البلدين خطة مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار أميركي.

ووقع الجانبان مجموعة من الاتفاقيات، وقالت الرئاسة الروسية إن شركتي "غاز بروم" الروسية و"سي إن بي سي" الصينية وقعتا عقدا لتوريد 10 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي للصين.

أردوغان جدد استعداد بلاده للقيام بوساطة بين أوكرانيا وروسيا (رويترز)

عرقلة حل الأزمة

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن الغرب حتى الآن لم يسهم في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بل إنه يعرقل مسار حلها.

وأضاف أردوغان -غداة زيارته إلى كييف- أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يظهر حتى الآن موقفا إيجابيا في ما يتعلق بالأزمة، ولم تصدر أي نتيجة عن اللقاء بين وزيري الخارجية الأميركي والروسي.

وأشار إلى أن بلاده جاهزة للعب دور الوسيط وتحمل المسؤولية وفقا لنتيجة لقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي موضوع آخر، قال أردوغان إن من الممكن الاستفادة من الغاز الطبيعي الإسرائيلي للاستعمال في تركيا، مضيفا أن من الممكن العمل على نقله إلى أوروبا.

وتعليقا على تصريحات الرئيس التركي، قالت الرئاسة الروسية اليوم الجمعة إنه لا وضوح بعد بشأن مبادرة الوساطة التركية للحوار مع أوكرانيا ولا بشأن توقيت زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لتركيا.





رد روسي على اتهامات أميركية

في هذه الأثناء، دعت الرئاسة الروسية اليوم الجمعة إلى عدم التسليم باتهام واشنطن لموسكو بأنها تخطط لافتعال ذريعة كي تغزو أوكرانيا.

وبالتزامن، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتهامات الأميركية لبلاده بأنها لا أساس لها من الصحة.

كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الادعاءات الغربية بشأن تخطيط موسكو لشن هجوم على أوكرانيا باطلة.

وأضافت زاخاروفا أن على الغرب الكف عن نشر ما وصفتها بالمعلومات الكاذبة واستخدام لغة التهديد، ودعت الغرب إلى الكف عن دعم كييف وتزويدها بالأسلحة بوصفها أحد طرفي النزاع، كما وجهت دعوة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للكف عن نشر معلومات كاذبة حول عزم روسيا غزو أوكرانيا، حسب تعبيرها.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن ‏واشنطن أبلغت كييف بالمعلومات حول مخططات روسية لاختلاق ذرائع لغزو بلاده، ورأى أن روسيا خسرت جولتها في محاولتها لدفع الدول عن التخلي عن بلاده، قائلا ‏إن أوكرانيا باتت اليوم جزءا لا يتجزأ من الغرب.

وكانت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان تحدثتا عن معلومات استخبارية لدى واشنطن تشير إلى تحضير روسيا "لفبركة" مخطط يتيح لها ذريعة لغزو أوكرانيا عبر شن هجوم وهمي ينسب للجيش الأوكراني ضد السيادة الروسية.

وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إن روسيا حشدت نحو 100 ألف جندي معززين بالمدرعات والصواريخ على حدود أوكرانيا استعدادا لمهاجمة الأخيرة.

لكن موسكو تنفي ذلك، وتراه محض دعاية، وتتهم الغرب -في المقابل- بتهديد أمنها بالتوسع شرقا عن طريق السعي لضم أوكرانيا لحلف الناتو.

Белорусские и российские подразделения, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства на полигоне «Брестский» провели розыгрыш эпизода практических действий.https://t.co/Wb0PILxx2O pic.twitter.com/301ZBKVI6s — Минобороны Беларуси (@MOD_BY) February 3, 2022

تدريبات في بيلاروسيا

وعلى الميدان، نشر وزير دفاع بيلاروسيا فيكتور خرينين صورا من تدريبات يظهر فيها جنود يهبطون بالمظلات على الأرض، وطائرات مقاتلة في السماء، وجنود ينزلون من مروحية بأسلحتهم، ودبابات تطلق النيران وتقوم بتحركات للمناورة.

وهذه التدريبات في قاعدة برست العسكرية (غربي بيلاروسيا) -على مقربة من الحدود مع أوكرانيا وبولندا- تسبق مناورات مشتركة بين القوات الروسية والبيلاروسية بين 10 و20 فبراير/شباط الجاري.

واطلع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو -الذي يزور بيلاروسيا حاليا- على التحضيرات الجارية لإطلاق المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين، التي ستنطلق في بيلاروسيا الخميس المقبل، ولاحقا التقى الوزير الروسي رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

وبالتزامن، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس الخميس إن تحركات كبيرة للقوات الروسية باتجاه بيلاروسيا حدثت في الأيام القليلة الماضية، متوقعا أن يشمل هذا الانتشار 30 ألف جندي، وطائرات، وصواريخ "إسكندر" القادرة على حمل رؤوس نووية.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن الوحدات الأمنية الأوكرانية تراقب عن كثب المناورات المشتركة التي قد تجريها روسيا مع بيلاروسيا، مؤكدا أن بلاده لا تخطط لأي استفزازات ضد بيلاروسيا.

وأكد ريزنيكوف أن عدد الجنود الروس على تخوم أوكرانيا -بما في ذلك بيلاروسيا- وما وصفها بالأراضي المحتلة المؤقتة في شبه جزيرة القرم ومنطقة دونيتسك ولوهانسك يقدر حاليا بنحو 115 ألف جندي.

وفي السياق، أعلن الوزير الأوكراني وصول شحنة أسلحة أميركية إلى العاصمة كييف، وهي سابع شحنة في غضون أسبوعين والثالثة خلال 24 ساعة الماضية.





اتصالات دبلوماسية

وتتكثف الاتصالات الدبلوماسية على أعلى المستويات في محاولة لمنع انزلاق التوترات الراهنة إلى مواجهة عسكرية بين أوكرانيا وروسيا.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور روسيا وأوكرانيا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وكانت الرئاسة الروسية (الكرملين) أعلنت أن الرئيس الروسي أجرى محادثة هاتفية -هي الثالثة خلال أسبوع- مع نظيره الفرنسي بمبادرة من الجانب الفرنسي، وتناولت المحادثات الضمانات الأمنية التي طلبتها روسيا من الغرب.

وفي تطورات دبلوماسية أخرى، أفاد مراسل الجزيرة في كييف بأن ‏الرئيس الأوكراني ‏أجرى -أمس الخميس- اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي.

وقال زيلينسكي -عبر حسابه على موقع تويتر- إن الحوار مستمر مع ماكرون لمواجهة التحديات الأمنية وتكثيف عملية السلام ضمن صيغة النورماندي.

وفي واشنطن، وقع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الخميس في واشنطن مع نظيره السلوفاكي إيفان كورشوك اتفاقية تعاون دفاعي بين البلدين، وقال بلينكن إن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق للولايات المتحدة لدعم جهود سلوفاكيا لرفع مستوى قدراتها الدفاعية.

ويجري وزير الخارجية الأميركي اليوم الجمعة محادثات مع نظيره البولندي زبيغنيو رام الذي يشغل أيضا منصب رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.