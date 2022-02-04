تجمع المهنيين السودانيين يعلن رفضه لقاء مبعوث الأمم المتحدة ويتهمه بعدم إدانة "الانقلاب"

أعلن تجمع المهنيين السودانيين -في بيان اليوم الجمعة- رفضه لقاء مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتس، متهما بعثة المنظمة الدولية (يونيتامس) في البلاد بالتقاعس عن إدانة "الانقلاب".

وقال التجمع في بيان "لم تلتزم بعثة اليونيتامس بمهمتها حسب التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن الدولي بدعم ومراقبة الانتقال الديمقراطي… بل سعت البعثة ورئيسها لدعم (الانقلاب) والاعتراف المخزي بسلطة الانقلاب وقائده عبد الفتاح البرهان".

كما اتهم البيان البعثة الأممية بأنها عملت على تثبيت الاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، معتبرا ذلك "اصطفافًا مؤسفًا مع طغمة الجنرالات وقادة المليشيات وأمراء الحرب".

ورأى تجمع المهنيين السودانيين في البيان أن المحادثات التي تقترحها الأمم المتحدة هي تحايل يسعى للمساواة بين "الانقلابيين الذين يرتكبون الجرائم"، ومكونات الشعب الأخرى التي تتطلع للحكم المدني.

وأكد تجمع المهنيين أن موقفه تم شرحه في لقاءات سابقة مع بعثة اليونيتامس، وأنه لا حاجة للقاءات إضافية بالبعثة ورئيسها.

تصريح صحفي تلقى تجمع المهنيين السودانيين دعوة للقاء السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة اليونيتامس في السودان، وجاءت هذه الدعوة للتفاكر حول المبادرة.

سبق للتجمع إصدار بيان أوضح فيه موقفه المبدئي الرافض لما يسمى بمبادرة الحوار التي أطلقها فولكر، pic.twitter.com/oBNZU86O5x — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) February 4, 2022

في المقابل، أكد البرهان عدم تسليم السلطة في البلاد إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي، وذلك خلال خطاب ألقاه أمس الأول الأربعاء أمام ضباط من الجيش بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وأضاف قائد الجيش السوداني "نريد أن نسلم السلطة لمواطنين سودانيين منتخبين من قبل الشعب لحكم السودان"، مشيرا إلى ضرورة التصدي لما وصفها بحملات "التضليل والتلفيق والكذب" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.