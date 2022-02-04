عقب هجوم الأربعاء.. أبو ظبي تدعو لوقف التصعيد وواشنطن تقر بيع أسلحة للإمارات

قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد إن بلاده تدعو لخفض التصعيد في المنطقة والسعي نحو حل سياسي في اليمن، وذلك عقب استهداف تنظيم عراقي يسمى "ألوية الوعد الحق" لدولة الإمارات بطائرات مسيّرة فجر أول أمس الأربعاء، وهو الهجوم الذي أشاد به الحوثيون، فيما أقرت واشنطن مبيعات أسلحة لأبو ظبي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أمس الخميس إن الوزير عبد الله بن زايد ندد خلال الاتصال بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان بهجمات جماعة الحوثي التي وصفها بالإرهابية على الإمارات، وشدد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة والالتزام بالحل السياسي في اليمن، والذي يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني لنظيره الإماراتي إنه "يجب العمل لمنع مصادر الأزمات من اتخاذ موطئ قدم لها بالمنطقة".

وأضاف الوزير عبداللهيان أن "حضور الكيان الإسرائيلي في المنطقة تهديد لكل دولها"، وأن "استمرار الحرب باليمن ليس لصالح أي طرف".





اعتراض مسيّرات

وجاء الاتصال عقب إعلان الإمارات أول أمس الأربعاء أنها اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي فجر ذلك اليوم، بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان أنها على أهبة الاستعداد والجهوزية للتعامل مع أي تهديدات؛ وأضافت أنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.

وهجوم الأربعاء هو رابع هجوم يطال الأراضي الإماراتية منذ بداية العام، ونفذت الهجمات السابقة جماعة الحوثيين.

وكانت مجموعة عراقية، تطلق على نفسها "ألوية الوعد الحق"، أعلنت في بيان توجيه ضربة بـ4 طائرات مسيرة إلى منشآت في أبو ظبي.

وأضاف البيان أن توجيه الضربات إلى الإمارات سيستمر حتى ترفع يدها عن التدخل في دول المنطقة، وفي مقدمتها اليمن والعراق.

وهدد الفصيل العراقي في بيانه بأن الضربات المقبلة ستكون أشد وقعا وإيلاما.

🚨#مقتدى_الصدر الذي فازت كتلته بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب العراقي ينتقد بشكل مبطن وصريح #ألوية_الوعد_الحق الذي أدعى مسؤوليته عن استهداف #الإمارات ب4 مسيّرات أمس-

يقول:"بعض الإرهابيين الخارجين على القانون سارعوا لزج #العراق في حرب خطرة باستهداف دولة خليجية."

بل ورطوا العراق🧐 — عبدالله الشايجي (@docshayji) February 3, 2022

إشادة حوثية

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في تغريدة "نبارك العملية الجهادية التي نفذتها ألوية الوعد الحق، أبناء الجزيرة العربية ضد العدو الإماراتي.. الأربعاء، ونشكر لهم هذا الموقف المشرّف والمسؤول والمتضامن مع شعبنا العزيز ضد العدو الإماراتي".

وقال زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي أمس الخميس إن الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا "تورط الإمارات حين دفعتها للعودة إلى التصعيد العسكري في اليمن".

وحذر الحوثي الإمارات من أنها ستكون الخاسرة بعودتها إلى الحرب في اليمن.

أسلحة أميركية

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الخميس إن وزارة الخارجية وافقت على عدة صفقات محتملة لبيع أسلحة لحلفاء بالشرق الأوسط بينهم الإمارات والسعودية والأردن.

وأوضحت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون في بيان أن الموافقات تشمل بيع الإمارات قطع غيار بقيمة 30 مليون دولار من أجل أنظمة الدفاع الصاروخي هوك (HAWK).

وكانت الولايات المتحدة قالت الثلاثاء الماضي إنها سترسل طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الإمارات طلبت نشر طائرات أميركية، وأن واشنطن استجابت للطلب، وأضاف أن المدمرة الأميركية "يو إس إس كول" (USS Cole) ستزور أحد موانئ الإمارات لإجراء مناورات مع البحرية الإماراتية.